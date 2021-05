TEMSA livre 22 unités de bus à la société de transport public belge OTW





Cette cargaison suit la première commande de quatre unités en décembre 2020 ; la flotte de véhicules LD SB PLUS atteindra 40 unités à terme.

ADANA, Turquie, 7 mai 2021 /PRNewswire/ -- TEMSA a accéléré ses livraisons et s'est lancée dans l'exportation vers le marché européen. Après avoir livré ces derniers mois la première cargaison de quatre unités à l'Opérateur de transport de Wallonie (OTW), la société de transport public de la région wallonne située au sud de la Belgique, TEMSA vient d'achever la livraison de la deuxième cargaison de 22 véhicules de modèle LD SB PLUS à la région.

LE NOMBRE TOTAL DE VÉHICULES ATTEINDRA 40

Conformément à l'accord de commande relative à la plus importante commande d'autobus enregistrée au Benelux ces dernières années, le nombre de véhicules de marque TEMSA qui sillonneront les routes de Wallonie sera de 40 avec la livraison de 14 commandes de véhicules en cours dans les prochaines années.

La Wallonie, qui se démarque comme une région comptant une population totale de 3,7 millions d'habitants, est également connue comme le carrefour commercial de l'Europe. Les véhicules vendus à OTW seront utilisés dans les transports publics du sud de la Belgique.

ÉQUIPÉS D'UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

Les véhicules de modèle LDSB PLUS de TEMSA, richement équipés, attirent l'attention par leur design intérieur modulaire, leurs systèmes de sécurité avancés et leur structure rentable et conviviale. Le modèle LDSB PLUS offre de hautes performances, une faible consommation de carburant et un design orienté vers le confort et promet un voyage confortable aux passagers, avec une fonction d'abaissement/de levage de la carrosserie qui facilite la descente et la montée et l'option d'un ascenseur à commande électrique pour les personnes handicapées. En plus de l'éthylomètre intégré au modèle LD SB, qui garantit une conduite sûre, ses équipements, tels que le système de freinage automatique, le pare-brise chauffant et le détecteur de marche arrière, sont faciles à utiliser pour les conducteurs et offrent aux passagers un voyage sûr et confortable.

Les passagers peuvent profiter du design intérieur spacieux et du puissant système de climatisation. Ils ont également la possibilité de recharger leurs appareils électroniques personnels grâce aux ports USB intégrés à l'équipement.

LA PLUS GRANDE LIVRAISON D'AUTOBUS TEMSA AU BENELUX

Hakan Koralp, directeur des ventes et du marketing de TEMSA, a commenté cette opération : « Notre exportation vers la Belgique est une grande source de fierté pour nous en cette période où TEMSA a commencé à avoir une plus grande influence sur le marché mondial. En outre, il s'agit d'une importante occasion pour le marché du Benelux, en raison de l'image de marque de TEMSA. Le Groupe TEC, la société qui exploite l'OTW et qui est chargée des transports publics locaux dans la région wallonne, transporte 150 millions de passagers chaque année, avec sa flotte de 2 400 bus. En outre, la société assure le transport en tram et en métro. « Nous sommes très heureux d'avoir réalisé la plus grande livraison d'autobus dans la région du Benelux ces dernières années. »

