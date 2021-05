La Première fondation du savoir annonce les résultats du vote sur le transfert du Régime collectif Héritage et du Régime autogéré Héritage au Régime pour un seul étudiant de La Première financière du savoir





TORONTO, le 7 mai 2021 /CNW/ - La Première fondation du savoir, la société mère de La Première financière du savoir inc., la plus grande société de REEE au Canada, a le plaisir d'annoncer qu'à la suite du vote des souscripteurs, elle a obtenu l'approbation de liquider le Régime collectif Héritage (« régime collectif ») et le Régime autogéré Héritage (« régime autogéré »), transférant les REEE Héritage existants au Régime d'épargne-études familial pour un seul étudiant de La Première financière du savoir (« Régime pour un seul étudiant »).

La décision de liquider les régimes et de transférer les souscripteurs d'un régime collectif à un régime individuel permet aux clients de bénéficier d'une plus grande flexibilité, d'une participation accrue et d'une plus grande facilité d'utilisation, leur donnant plus de contrôle sur leur régime tout en créant plus de certitude quant à ce qu'ils auront dans leur REEE lorsque viendra le temps pour leur bénéficiaire de faire des études postsecondaires.

Pour mener à bien les modifications proposées, une majorité des voix exprimées en faveur du transfert par les clients du régime collectif et du régime autogéré était requise. Le vote a eu lieu lors d'une assemblée spéciale virtuelle tenue le 6 mai 2021, avec 70,70 % et 95,63 % des voix exprimées « EN FAVEUR » des modifications proposées au régime collectif et au régime autogéré, respectivement.

Chaque souscripteur du régime collectif et du régime autogéré verra ses cotisations nettes, ses subventions ainsi que ses revenus tirés des subventions et des cotisations transférés à une nouvelle convention de Régime pour un seul étudiant d'ici le 30 juin 2022. De plus, les clients du Régime collectif recevront une part proportionnelle du solde du revenu d'attrition du régime qui correspond à leur année de référence de groupe.

La Première financière du savoir

La Première financière du savoir inc. est la plus importante société de régimes enregistrés d'épargne-études au Canada. Avec environ 7,0 milliards de dollars d'actifs sous gestion et un réseau de plus de 1?750 représentants, La Première financière du savoir s'engage à responsabiliser les étudiants en leur donnant les ressources dont ils ont besoin pour réussir financièrement et affectivement tout au long de leur parcours universitaire. En tant que filiale en propriété exclusive de La Première fondation du savoir, une société canadienne à but non lucratif, la société gère plus de 600?000 REEE pour ses clients, aidant environ 60?000 étudiants à poursuivre des études postsecondaires chaque année. Depuis 1965, la société a versé environ 8,2 milliards de dollars aux souscripteurs et aux étudiants par le biais de leurs régimes.

