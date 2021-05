Le Canada et l'Alberta appuient les investissements dans les infrastructures visant à améliorer les installations de STIM du Yellowhead Tribal College





EDMONTON, AB et TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ NO 6, AB, le 7 mai 2021 /CNW/ - Ensemble, le Canada, l'Alberta et les peuples autochtones travaillent en partenariat pour réaliser des projets d'infrastructure qui répondent aux intérêts et aux besoins des Premières Nations signataires de traités et qui font progresser la réconciliation au profit des générations actuelles et futures vivant au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, et Dr. Diana Steinhauer, présidente du Yellowhead Tribal College, ont annoncé un financement conjoint pour améliorer les installations éducatives du Yellowhead Tribal College. Une fois le projet achevé, les étudiants bénéficieront d'une salle de cours et d'un laboratoire restructurés, ce qui devrait accroître le niveau d'instruction dans les domaines des STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques).

Le Yellowhead Tribal College s'efforce de favoriser l'excellence académique et la réussite des étudiants en offrant des programmes et des services d'enseignement fondés sur la vision des peuples Anishinabe, Nehiyaw et Isga. Le projet annoncé aujourd'hui soutiendra également le mandat du collège, en particulier dans les domaines des STIM, en suscitant l'intérêt et l'augmentation des inscriptions, notamment chez les étudiants autochtones. Le projet vise la démolition de murs pour élargir une salle de cours et un laboratoire, pourvus d'un système et de connexions électriques, de ventilateurs avect dispositifs de contrôle, de conduits d'air, de hottes et d'un nouveau revêtement de sol.

Le gouvernement du Canada investit plus de 176 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le Yellowhead Tribal College y alloue plus de 43 000 $, et l'Institut de chimie du Canada y contribue 15 000 $ par l'intermédiaire de sa Fondation pour l'éducation en chimie.

« Le Yellowhead Tribal College intègre les connaissances que les peuples autochtones ont de leur territoire aux connaissances scientifiques de pointe. En investissant dans la salle de cours et le laboratoire du collège, nous encourageons l'enseignement postsecondaire et équipons les scientifiques, ingénieurs et inventeurs de demain pour qu'ils deviennent des leaders mondiaux.»

L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les travaux de construction au Yellowhead Tribal College contribueront à protéger la qualité de vie et les moyens de subsistance des Albertains en créant des emplois bien rémunérés pour les travailleurs de la région d'Edmonton, en apportant des avantages économiques à la collectivité locale et en permettant aux étudiants d'avoir accès à des installations modernisées dont ils auront besoin pour atteindre leurs objectifs d'apprentissage et de carrière. »

Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta

« Ce projet non seulement s'appuie sur l'esprit du Traité no 6, c'est aussi une entreprise collaborative au bénéfice des étudiants actuels et futurs. Ce projet crée un lieu sécuritaire pour apprendre, cognitivement, spirituellement et physiquement. En mettant la sagesse des Premières Nations au profit du changement, il permettra également des occasions de dialoguer avec les aînés dans un laboratoire scientifique. »

Chef Tony Alexis, Yellowhead Tribal Development Foundation

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du . En Alberta , le gouvernement du Canada a investi plus de 5 milliards de dollars dans 352 projets d'infrastructure dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

