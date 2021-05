Tigo Energy démontre l'optimisation aux installateurs du Brésil avec une installation Stark Renováveis





Tigo Energy, Inc., principal fournisseur d'électronique modulaire à puissance flexible (Module-Level Power Electronics, Flex MLPE), de l'industrie solaire, a annoncé aujourd'hui que Stark Renováveis avait utilisé le Tigo TS4-A-O pour réduire la perte d'énergie due à l'ombre, sur le bâtiment du siège de l'entreprise à São José do Rio Preto, au Brésil. Leur confiance en la solution de Tigo a motivé la sélection des produits pour leur propre usage. La solution Tigo donne aux installateurs et aux propriétaires de systèmes commerciaux la liberté de choisir leurs onduleurs et leurs panneaux préférés, ainsi que les fonctionnalités adaptées pour des systèmes optimisés, contrôlés et « PV safe ».

L'équipe de Stark Renováveis a opté pour un système photovoltaïque de toiture avec des modules de 405 Wp organisés en plusieurs branches et utilisant des onduleurs connectés au réseau GoodWeTM. Le placement optimal des modules a été réalisé sur une toiture en bordure d'un grand mur de construction, dont l'ombre aurait normalement nui à la production. Pour atténuer le problème de la perte d'énergie due à l'ombre, des optimiseurs Tigo TS4-A-O ont été déployés de manière à garantir les meilleures performances possibles du système.

« En tant que l'un des principaux distributeurs d'électricité, desservant le Brésil depuis 2010, nous étions enthousiastes à l'idée d'étendre notre offre sur le marché solaire en pleine croissance », a déclaré Rafael Priuli, propriétaire et directeur des opérations, chez Stark. « L'occasion d'installer les optimiseurs Tigo sur le bâtiment de notre siège social nous a permis à la fois de maximiser la production solaire pour notre propre usage, et de comprendre de manière approfondie la puissance de l'optimisation obtenue grâce à l'utilisation du produit, le tout en vue de fournir un service d'excellence à nos clients. »

Stark Electric est un importateur et un distributeur de matériel électrique industriel, qui cherche à offrir des produits de haute qualité, à des prix compétitifs et avec un service supérieur, sur l'ensemble du marché brésilien. Stark a fait son entrée sur le marché solaire en 2018, offrant l'équipement de fournisseurs tels que GoodWe, Jntech, et Canadian Solar, ainsi que les optimiseurs Tigo TS4-A-O. Stark a installé un système solaire sur la toiture de son siège central brésilien en janvier 2021, avec une mise en service fin février.

« Nous sommes ravis que Stark Electric promeuve notre portefeuille de produits sur le marché brésilien », a confié pour sa part Jurgen Krehnke, directeur commercial, chez Tigo. « Les pays d'Amérique du Sud, et le Brésil en particulier, présentent un potentiel solaire exceptionnel, et cette collaboration avec Stark montrera la voie. Le fait de procéder à une installation sur sa propre toiture est un solide témoignage de confiance, et Stark Electric est en bonne voie de créer des opportunités exceptionnelles pour nos deux entreprises. »

Tigo Energy propose des solutions flexibles qui, au moyen de l'optimisation augmentent la production d'énergie des systèmes photovoltaïque, tout en réduisant les coûts d'exploitation via le contrôle à distance, et en améliorant la sécurité grâce à leurs capacités de mise hors service rapides. Tigo se distingue en permettant aux clients des systèmes photovoltaïques de choisir les bonnes fonctionnalités et le bon onduleur, afin d'obtenir une solution testée et certifiée au niveau de l'équipement et du système, qui maximise les bénéfices pour leur installation.

À propos de Tigo

Tigo est le leader mondial de l'électronique modulaire à puissance flexible (Module-Level Power Electronics, Flex-MLPE), grâce à ses solutions innovantes qui augmentent la production d'énergie, réduisent les coûts d'exploitation, et améliorent considérablement la sécurité des systèmes photovoltaïques (PV). La plateforme TS4 de Tigo maximise les bénéfices des systèmes PV et fournit aux clients la solution MLPE la plus évolutive, versatile et fiable disponible. Tigo a été fondée dans la Silicon Valley en 2007 pour accélérer l'adoption de l'énergie solaire à travers le monde. Les systèmes Tigo sont utilisés sur les sept continents et produisent chaque jour des gigawattheures d'énergie solaire, fiable, propre, abordable et sûre. L'équipe mondiale de Tigo se consacre à réaliser la meilleure MLPE qui soit, pour que le nombre de personnes bénéficiant des avantages du solaire ne cesse de croître. Retrouvez-nous sur notre site à l'adresse www.tigoenergy.com.

À propos de Stark Electric

Stark Electric a vu le jour en 2006 à Shanghai, en Chine, en tant que société commerciale, créant de solides partenariats commerciaux avec diverses entreprises dans le secteur électrique. En 2010, dans le but exclusif de servir le marché brésilien du secteur industriel de l'électricité, Stark Electric a inauguré sa première société de distribution au Brésil dans la ville de São José do Rio Preto, São Paulo. Comprenant que l'avenir de l'électricité dans le monde est durable, elle a créé en 2018 la marque Stark Renováveis dans le but précis de contribuer activement à la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, à l'échelle mondiale. Il est important pour Stark d'adopter la culture de l'énergie propre et d'offrir des solutions durables pour minimiser les impacts environnementaux, via des projets d'ingénierie électrique photovoltaïque personnalisables.

