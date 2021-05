Soirée Florence 2021 : une célébration de l'expertise infirmière partout au Québec - 50 000 $ amassés au profit de la Fondation de l'OIIQ





MONTRÉAL, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - La grande fête annuelle de la profession infirmière, organisée par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), a réuni plus de 1 500 personnes connectées à un événement virtuel mémorable le 6 mai dernier. Animée par France Beaudoin, la 18e Soirée Florence a célébré l'expertise infirmière à travers les parcours impressionnants des 21 finalistes des prix Florence. La Soirée a repris le concept de la très populaire émission de télévision « En direct de l'univers ». Plus de 15 artistes ont interprété de grands succès au fur et à mesure qu'étaient dévoilés les sept lauréats des prix Florence. Un vibrant hommage de David Goudreault a aussi été adressé à l'ensemble des membres de la profession pour leur mobilisation sans précédent en vue de lutter contre la pandémie.

« En cette année marquante pour la profession, il était essentiel de pouvoir célébrer avec la communauté infirmière et de permettre à un plus grand nombre de nos membres d'assister à la Soirée Florence avec une diffusion virtuelle. Rappelons que ce sont quelque 80 000 infirmières et infirmiers qui contribuent au quotidien à offrir à la population les soins de santé dont elle a besoin à la grandeur du Québec. Par ailleurs, nous avons reconnu les carrières exceptionnelles de certains d'entre eux dont le succès rejaillit sur l'ensemble de la profession », a affirmé Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

Des projets infirmiers novateurs pour améliorer l'accès aux soins

Grâce à la générosité et la mobilisation des finalistes, participants, partenaires et amis de la Fondation, qui ont répondu présent en dépit de la pandémie, 50 000 $ pourront être remis à la Fondation de l'OIIQ, qui poursuit ses efforts en vue de soutenir des projets infirmiers porteurs pour la profession, l'avancement des sciences infirmières et un meilleur accès à des soins de santé sécuritaires et de qualité à l'intention de la population québécoise.

« Au nom de toutes les personnes qui bénéficient des projets que la Fondation a financés, je remercie nos invités et partenaires, dont le soutien contribue au succès de cet événement-bénéfice annuel. Sachez que dans le contexte actuel de la crise sanitaire, votre engagement à rendre hommage à des professionnels d'exception et à soutenir l'ensemble des infirmières et infirmiers est d'autant plus significatif. Nos partenaires sont TD Assurance, La Capitale assurances générales, la Banque Nationale, Code bleu, le ministère de la Santé et des Services sociaux, White Cross, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill ainsi que la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal », a tenu à souligner Lyne Tremblay, présidente de la Fondation de l'OIIQ.

Les sept lauréats 2021 sont :

Excellence des soins

Liette Desjardins , inf., B. Sc.

Infirmière à la retraite

Leadership

Renée Descôteaux, inf., M. Sc. inf.

Directrice des soins infirmiers

Centre hospitalier universitaire de Montréal

Pratique collaborative

David Gourde, inf., B. Sc.

Infirmier clinicien - Intervenant-pivot en maladie pulmonaire chronique

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Relève

Sara Alami Hassani , inf., M. Sc. inf.

Chargée de cours

Université de Montréal

Conseillère cadre en soins spécialisés

CISSS de la Montérégie-Est

Promotion de la santé

Aïssatou Sidibé, inf., B. Sc. inf.

Présidente-fondatrice de l'organisme « Vivre 100 Fibromes »

Infirmière clinicienne

Institut de Cardiologie de Montréal

Engagement professionnel

Sonia Heppell , inf., M. Sc. inf., IPSSA

Infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes

Institut de Cardiologie de Montréal

Adjointe à la directrice des soins infirmiers (DSI) - Volet pratiques professionnelles

Institut de Cardiologie de Montréal

Enseignement et recherche en sciences infirmières

Céline Gélinas, inf., Ph. D.

Professeure agrégée

Université McGill - École des sciences infirmières Ingram

Chercheuse

Centre de recherche en sciences infirmières - CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal - Hôpital général juif

Découvrez les photos de la soirée et la vidéo annonçant les 21 finalistes

Présentée par TD Assurance, la Soirée Florence est organisée au profit de la Fondation de l'OIIQ. Les fonds recueillis permettent à la Fondation de soutenir le développement de projets infirmiers porteurs et mobilisateurs à l'intention des patients.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte quelque 80 000 membres et 15 400 étudiantes et étudiants immatriculés. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

