Le ministre des Transports Alghabra annonce la nomination de la présidente de l'Office des transports du Canada





OTTAWA, ON, le 7 mai 2021 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui la nomination de France Pégeot au poste de présidente de l'Office des transports du Canada (OTC) pour une période de cinq ans.

Madame Pégeot a récemment agi à titre de première vice-présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Auparavant, elle a occupé les postes de sous-ministre adjointe à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, à Justice Canada, à Pêches et Océans Canada ainsi qu'à Industrie Canada.

Elle a également occupé les postes de sous-ministre adjointe à l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario en matière de politiques et à l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

Avant de devenir sous-ministre adjointe, madame Pégeot a participé à une affectation sous forme d'échange en tant que cadre invité chez Encana Corp. à Calgary et a travaillé dans divers ministères, dont Santé Canada et le Bureau du Conseil privé. Elle a commencé sa carrière au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

Madame Pégeot a été nommée selon le processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite que le gouvernement du Canada a mis en place pour les nominations par le gouverneur en conseil. Ce processus vise la parité homme-femme et cherche à tenir compte de la diversité du Canada.

Citation

« Je souhaite à madame Pégeot beaucoup de succès dans son rôle à l'Office des transports du Canada. L'organisation tirera grandement profit de son expérience et de ses compétences en leadership. J'aimerais également profiter de cette occasion pour remercier le président sortant, monsieur Scott Streiner, pour ses précieux services. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le ministre des Transports est responsable des nominations au sein de 53 organismes du portefeuille, notamment :

8 sociétés d'État;



4 tribunaux et organismes administratifs;



21 administrations aéroportuaires canadiennes;



17 administrations portuaires canadiennes;



3 sociétés à régie partagée.

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter , de Facebook , de YouTube et d' Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 7 mai 2021 à 13:00 et diffusé par :