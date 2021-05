Les Compagnies Loblaw Limitée annonce l'élection des membres de son conseil d'administration





TORONTO, le 7 mai 2021 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») (TSX: L) a annoncé aujourd'hui que tous les candidats aux postes d'administrateurs figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 26 mars 2021 ont été élus au conseil d'administration de Loblaw. Le vote a eu lieu lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société, qui a eu lieu virtuellement le 6 mai 2021. Le tableau suivant présente les résultats du vote :

Nom du candidat Voix pour Abstentions Paviter S. Binning 294 562 583 99,80% 601 116 0,20% Scott B. Bonham 294 951 586 99,93% 212 306 0,07% Warren Bryant 294 052 855 99,62% 1 111 049 0,38% Christie J. B. Clark 291 774 216 98,85% 3 389 688 1,15% Daniel Debow 294 878 150 99,90% 285 754 0,10% William A. Downe 290 976 368 98,58% 4 187 536 1,42% Janice Fukakusa 294 953 772 99,93% 210 132 0,07% M. Marianne Harris 294 961 658 99,93% 202 246 0,07% Claudia Kotchka 294 118 901 99,65% 1 042 671 0,35% Beth Pritchard 294 108 039 99,64% 1 053 533 0,36% Sarah Raiss 294 132 226 99,65% 1 029 346 0,35% Galen G. Weston 285 076 743 96,58% 10 084 829 3,42%

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 190 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d'émetteur de Loblaw au www.sedar.com.

