Le premier ministre annonce du soutien supplémentaire en vue d'un accès équitable aux nouvelles solutions médicales contre la COVID-19





OTTAWA, ON, le 7 mai 2021 /CNW/ - La pandémie mondiale de COVID-19 est une menace que nous devons vaincre en travaillant ensemble. Face à la propagation rapide des variants de la COVID-19, il est plus important que jamais que tous les pays fassent leur part pour mettre un terme à la lutte contre ce virus afin que nous puissions rebâtir en mieux pour tous.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un financement additionnel à l'appui du Dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT). Cette contribution de 375 millions de dollars permettra de développer, de produire et de distribuer des tests diagnostiques, des thérapies et des vaccins aux pays à revenu faible et moyen.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le travail effectué par le Canada pour aider les pays vulnérables à traverser cette crise, notamment en leur donnant accès à des vaccins, à des tests et à des traitements. Depuis le début de cette crise, nous avons investi plus de 2,5 milliards de dollars pour soutenir la réponse mondiale à la COVID-19.

Nous ne pourrons vaincre la COVID-19 ici au pays que si nous l'éliminons partout dans le monde. Le Canada poursuivra sa collaboration avec ses partenaires au sein du G7, du G20 et d'autres organisations internationales en vue de mettre fin à la pandémie, de soutenir les pays vulnérables et de bâtir un monde plus fort et plus résilient. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons relever les défis d'aujourd'hui et de demain.

« Depuis le début de la pandémie, le Canada s'est engagé à faciliter l'accès mondial équitable aux tests, aux traitements et aux vaccins contre la COVID-19, car nous savons que nous ne pourrons vaincre le virus ici au pays que si nous l'éliminons partout. Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'apporter un soutien supplémentaire aux pays vulnérables pour les aider à lutter contre la pandémie. Il nous aidera également à bâtir un monde plus fort et plus résilient. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Depuis le début de la pandémie, le Canada a été l'un des principaux contributeurs à la réponse mondiale. En incluant l'annonce de 375 millions de dollars faite aujourd'hui, le Canada a recueilli plus de 2,5 milliards de dollars en aide internationale en réponse à la COVID-19. Cela comprend :

1,3 milliards de dollars pour l'Accélérateur ACT, un partenariat international essentiel pour assurer un accès équitable aux tests, aux traitements et aux vaccins contre la COVID-19 que le premier ministre défend aux côtés d'autres dirigeants mondiaux depuis mai 2020;



Plus de 740 millions de dollars en aide humanitaire et en aide au développement pour répondre aux besoins immédiats créés par la COVID-19;



Le Canada a aidé des organisations à adapter leurs ententes de financement actuelles avec Affaires mondiales Canada afin que leurs activités puissent répondre aux besoins immédiats créés par la pandémie dans les pays en développement, pour un total de 541 millions de dollars.

Le Canada codirige l'Accélérateur ACT depuis le 4 mai 2020. Le cadre de l'Accélérateur ACT est axé sur trois partenariats (vaccins, mesures thérapeutiques, diagnostics), et il comprend un volet de travail transversal portant sur les systèmes de santé. Ce financement s'ajoute à l'augmentation de 1 milliard de dollars à l'engagement de prêt du Canada au Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance, du Fonds monétaire international, qui consent des prêts sans intérêt aux pays à faible revenu.

codirige l'Accélérateur ACT depuis le 4 mai 2020. Le cadre de l'Accélérateur ACT est axé sur trois partenariats (vaccins, mesures thérapeutiques, diagnostics), et il comprend un volet de travail transversal portant sur les systèmes de santé. Ce financement s'ajoute à l'augmentation de 1 milliard de dollars à l'engagement de prêt du Canada au Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance, du Fonds monétaire international, qui consent des prêts sans intérêt aux pays à faible revenu.

Depuis mai 2020, le Canada a accordé plus de 70 millions de dollars en allègement temporaire du service de la dette aux pays les plus pauvres dans le cadre de l'Initiative de suspension du service de la dette (ISSD) acceptée par le G20 et le Club de Paris.

