Le CN propulse la croissance économique nord-américaine en achetant 1 000 wagons-trémies à grande capacité et de nouvelle génération pour transporter des volumes records de céréales





Les nouveaux wagons seront fabriqués par TrinityRail dans une installation au Mexique



Les wagons-trémies à grande capacité et de nouvelle génération permettront d'accroître la capacité, assurant ainsi une efficacité, une fiabilité et une sécurité accrues pour les producteurs de céréales nord-américains, les clients du secteur céréalier ainsi que toute la chaine d'approvisionnement

MONTRÉAL, 07 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors qu'il continue de progresser vers sa vision de devenir le premier véritable chemin de fer nord-américain, le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui qu'il avait commandé 1 000 wagons-trémies céréaliers à grande capacité et de nouvelle génération. Ces nouveaux wagons novateurs, qui doivent être fabriqués à une usine de TrinityRail au Mexique, aideront à répondre aux besoins croissants des producteurs de céréales nord-américains et à la demande des clients du secteur céréalier.

Le CN est en tête du secteur pour ce qui est du transport des céréales, et la commande à TrinityRail fait partie d'un vaste programme en vue de constituer et de renouveler un parc de 6 000 wagons-trémies au cours des trois prochaines années. Récemment, le CN a présenté une offre officielle d'acquisition du Kansas City Southern, un chemin de fer de classe1. La combinaison permettrait d'étendre jusqu'au Mexique la portée du réseau canadien et américain du CN, ce qui en ferait le premier chemin de fer à relier les trois économies nationales de l'Amérique du Nord.

« Ces wagons fabriqués au Mexique transporteront plus de céréales sur le réseau du CN, continuant ainsi de faire de la Compagnie le véritable chemin de fer de l'ACEUM. La détermination continue du CN à faire des investissements stratégiques lui permet d'être un moteur de la croissance économique et de la prospérité en Amérique du Nord. L'ajout à notre parc de ces 1 000 wagons-trémies de nouvelle génération en est un exemple parfait. Cette commande, qui s'ajoute à notre proposition supérieure de réaliser un regroupement avec le KCS, constitue un pas en avant dans la réalisation de notre vision, qui est de relier sans rupture des ports et des réseaux ferrés aux États-Unis, au Mexique et au Canada, et d'offrir un service supérieur, une compétitivité accrue et l'accès à de nouveaux marchés afin de transporter efficacement et sûrement les marchandises dans toute l'Amérique du Nord. »

- Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN

« Le transport des céréales par le CN a été résilient durant la pandémie, comme en témoignent des envois de volumes records de céréales canadiennes pendant 14 mois consécutifs. Le dévouement de nos cheminots et de nos partenaires de l'agroalimentaire et de la chaîne d'approvisionnement a été l'élément déterminant de cette performance exceptionnelle. En achetant des wagons-trémies supplémentaires, nous renforçons notre engagement à l'égard des producteurs de céréales, des clients du secteur céréalier et de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de soutenir et d'étendre notre transport des céréales vers des marchés internationaux, à mesure que la demande continue d'augmenter. »

- Rob Reilly, vice-président exécutif et chef de l'exploitation, CN



« L'achat par le CN de 1 000 nouveaux wagons-trémies à grande capacité est une bonne nouvelle pour l'économie canadienne, ainsi que pour les producteurs de céréales et les clients du secteur céréalier canadiens. Un système de transport ferroviaire de marchandises sûr et fiable est essentiel à une économie canadienne en santé qui appuie les bons emplois de la classe moyenne. »

- L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, gouvernement du Canada



« Les producteurs de céréales le savent bien, nous avons besoin d'un système de transport fiable pour acheminer rapidement nos produits de grande qualité vers les marchés. L'importante annonce faite par le CN aujourd'hui de commander 1 000 nouveaux wagons-trémies à grande capacité s'appuie sur le succès de la Compagnie, qui affiche des records de volumes de céréales transportés mois après mois en période de prix élevés records. La Loi sur la modernisation des transports adoptée par notre gouvernement en 2017 contribue également à encourager ce genre d'investissement. Tous ces éléments réunis pointent clairement vers un avenir encore plus prospère pour les producteurs de céréales canadiens et l'ensemble de la chaîne de valeur des céréales. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, gouvernement du Canada



« Les employés de Trinity de Mexico sont honorés de recevoir cette importante commande du Canadien National. Trinity est un pionnier dans la fabrication de wagons au Mexique, ce qui a grandement contribué au développement de la région de Sabinas, de l'État de Coahuila, de tout le pays du Mexique et du marché nord-américain des wagons de marchandises. »

- Luis Pardo, vice-président exécutif, Trinity de Mexico



« Au nom des producteurs de céréales canadiens, nous sommes encouragés par tout investissement qui nous aide à expédier nos céréales vers les marchés mondiaux. À mesure que notre production augmente, nous considérons comme un signe positif que notre capacité ferroviaire soit prête à répondre à la demande croissante ici et à l'étranger.

- Andre Harpe, président des Producteurs de grains du Canada



La capacité continue du CN à livrer des volumes records de céréales est en grande partie attribuable aux investissements effectués par la Compagnie au cours des dernières années pour améliorer la sécurité et la fluidité du réseau. L'achat de ces wagons plus légers, plus courts et de grande capacité permettra au CN de transporter plus de céréales avec moins de matériel, ce qui aidera à mieux servir ses clients en leur offrant des services de transport de marchandises sûrs, efficaces et à faible émission de carbone. Le CN est le chemin de fer le plus efficace en matière de consommation de carburant en Amérique du Nord, utilisant 15 % moins de carburant par tonne brute-mille que la moyenne de l'industrie. En 2020, les mesures prises par le CN pour réduire les émissions, atténuer les risques climatiques et développer l'économie à faibles émissions de carbone lui ont valu d'être l'une des trois seules entreprises canadiennes figurant sur la prestigieuse liste A du CDP. Le partenariat avec TrinityRail continuera d'aider le CN à maintenir son engagement envers un continent connecté plus propre.

Pour en apprendre davantage au sujet de l'engagement du CN en matière de transport des céréales, veuillez consulter le site www.cn.ca/cereales

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la proposition supérieure du CN sur son regroupement avec le KCS, veuillez visiter le site www.Continent.Connecté.com.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de l'expression forward-looking statements de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et aux termes de lois canadiennes sur les valeurs mobilières, de même que les énoncés, fondés sur l'évaluation et les hypothèses de la direction et accessibles au public portant sur le KCS, concernant l'opération proposée entre le CN et le KCS, les avantages attendus découlant de l'opération proposée, et les occasions futures pour la société issue du regroupement. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN met le lecteur en garde contre le fait que ses hypothèses pourraient ne pas s'avérer et qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d'incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l'emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s'attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d'autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de rendement futures et comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de CN, ou de la société issue du regroupement, soient sensiblement différents des perspectives ou des résultats, du rendement ou des réalisations futurs contenus implicitement dans ces déclarations. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient avoir une incidence sur les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter : l'issue de toute opération possible entre le CN et le KCS, y compris la possibilité que l'opération soit rejetée ou que les modalités d'une entente définitive soient sensiblement différentes de celles qui sont décrites; les incertitudes quant à la coopération du KCS avec le CN à l'égard de l'opération proposée; la capacité des parties de réaliser l'opération proposée; les conditions de réalisation de l'opération proposée; le fait que les approbations réglementaires requises pour l'opération proposée puissent ne pas être obtenues aux conditions prévues ou selon le calendrier prévu, ou pas du tout; l'endettement du CN, y compris l'endettement important que le CN prévoit contracter et prendre en charge dans le cadre de l'opération proposée et la nécessité de générer des flux de trésorerie suffisants pour le service et le remboursement de cette dette; la capacité du CN de répondre aux attentes concernant le calendrier, la réalisation et le traitement comptable et fiscal de l'opération proposée; la possibilité que le CN ne soit pas en mesure de réaliser les synergies et les efficacités opérationnelles attendues dans les délais prévus, ou pas du tout, et d'intégrer avec succès les activités du KCS à celles du CN; le fait que cette intégration peut être plus difficile, plus longue ou plus coûteuse que prévu; le fait que les coûts d'exploitation, la perte de clients et les perturbations commerciales (y compris, sans s'y limiter, les difficultés à maintenir les relations avec les employés, les clients ou les fournisseurs) peuvent être plus importants que prévu à la suite de l'opération proposée ou de l'annonce publique de l'opération proposée; le fait que le maintien en fonction de certains employés clés du KCS peut être difficile; la durée et l'incidence de la pandémie de COVID-19, la conjoncture économique et commerciale générale, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19; la concurrence sectorielle; l'inflation et les fluctuations des taux de change et d'intérêt; les changements de prix des carburants; les faits nouveaux législatifs et/ou réglementaires; la conformité aux lois et aux règlements sur l'environnement; les mesures prises par les organismes de réglementation; l'incidence défavorable d'une résiliation ou révocation par le gouvernement mexicain de la concession KCS de Mexico, S. A. de C.V.; l'augmentation des charges relatives à l'entretien et à l'exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l'égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; les restrictions au commerce ou les modifications aux ententes de commerce international; le transport de matières dangereuses; les différents événements qui pourraient perturber l'exploitation, y compris les barrages illégaux sur les réseaux ferroviaires et les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l'environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; les risques et obligations résultant de déraillements; l'échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; de même que les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. Pour une description des principaux facteurs de risque se rapportant au CN, on peut consulter le Rapport de gestion dans le Rapport annuel et les rapports intermédiaires, la Notice annuelle et le formulaire F-40 du CN, déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et disponibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l'information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements futurs ou de changements de situations ou de croyances, à moins que ne l'exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure qu'il fera d'autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

Aucune offre ni sollicitation

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres, ni une sollicitation de vote ou d'approbation, et aucune vente de ces titres n'interviendra dans un territoire où une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait illégale avant que les titres soient inscrits ou que leur placement soit permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en question. Aucun placement de titres ne sera fait sauf au moyen d'un prospectus satisfaisant aux exigences de l'article 10 de la loi intitulée Securities Act of 1933, telle qu'elle peut être modifiée.

Renseignements supplémentaires et où les trouver

Le présent communiqué porte sur une proposition présentée par CN en vue de l'acquisition du KCS. Dans le cadre de cette proposition et sous réserve de faits nouveaux, le CN (et, si une opération négociée est conclue, le KCS) peut déposer des déclarations d'inscription, des circulaires de sollicitation de procurations, des déclarations d'offre publique d'achat ou d'autres documents auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis ou des organismes de réglementation des valeurs mobilières compétents au Canada. Le présent communiqué ne remplace pas une circulaire de sollicitation de procurations, une déclaration d'inscription, une déclaration d'offre publique d'achat, un prospectus ou un autre document que le CN et/ou le KCS peut déposer auprès de la SEC ou des organismes de réglementation des valeurs mobilières compétents au Canada relativement aux opérations proposées.

LES INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE TITRES SONT PRIÉS DE LIRE LA OU LES CIRCULAIRES DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS, LA OU LES DÉCLARATIONS D'INSCRIPTION, LA DÉCLARATION D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT, LE PROSPECTUS ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC OU DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES COMPÉTENTS AU CANADA DANS LEUR INTÉGRALITÉ DÈS QU'ILS SERONT DISPONIBLES, LE CAS ÉCHÉANT, CAR ILS RENFERMERONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LE CN, LE KCS ET LES OPÉRATIONS PROPOSÉES. La ou les circulaires de sollicitation de procurations définitives, la déclaration d'inscription ou le ou les prospectus et autres documents déposés par le CN et le KCS (lorsqu'ils seront disponibles) seront envoyés par la poste aux actionnaires du CN et/ou du KCS, s'il y a lieu. Les investisseurs et les porteurs de titres pourront obtenir des exemplaires de ces documents (lorsqu'ils seront disponibles) et des autres documents déposés auprès de la SEC et des organismes de réglementation des valeurs mobilières compétents au Canada par CN sans frais aux adresses www.sec.gov et www.sedar.com. Des exemplaires des documents déposés par le CN (lorsqu'ils seront disponibles) pourront également être obtenus sans frais en accédant au site Web du CN à l'adresse www.cn.ca.

Participants

Le présent communiqué n'est pas une sollicitation de procurations ni ne remplace une circulaire de sollicitation de procurations ou d'autres documents qui peuvent être déposés auprès de la SEC ou des organismes de réglementation des valeurs mobilières compétents au Canada. Cependant, le CN et ses administrateurs, membres de la haute direction et autres membres de la direction et employés pourraient être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations à l'égard de l'opération proposée. Les renseignements portant sur les membres de la haute direction et les administrateurs du CN peuvent être consultés dans la Circulaire de sollicitation de procurations 2021 de celui-ci, datée du 9 mars 2021, ainsi que dans son Rapport annuel 2020 sur formulaire F-40 déposé auprès de la SEC le 1er février 2021 qui sont, dans chaque cas, disponibles sur son site Web à l'adresse www.cn.ca/investisseurs/ et aux adresses www.sec.gov et www.sedar.com. Des renseignements supplémentaires concernant les intérêts de ces participants éventuels seront inclus dans les déclarations d'inscription, circulaires de sollicitation de procurations, déclarations d'offre publique d'achat et autres documents déposés auprès de la SEC ou des organismes de réglementation des valeurs mobilières compétents au Canada lorsqu'ils seront disponibles. Ces documents (lorsqu'ils seront disponibles) peuvent être obtenus sans frais sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov et à l'adresse www.sedar.com, selon le cas.





