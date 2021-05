Le gouvernement du Canada accroît l'accès aux tests de dépistage rapides de la COVID-19 pour les travailleurs





Un meilleur accès aux tests antigéniques rapides aidera à repérer les personnes qui ne présentent pas de symptômes d'infection, mais qui peuvent introduire la COVID-19 sur leur lieu de travail et dans leur collectivité

OTTAWA, le 7 mai 2021 /CNW/ - Les tests et le dépistage, assortis de mesures de santé publique et de la vaccination, sont des outils indispensables pour protéger les Canadiens et aider à limiter la propagation de la COVID-19. Selon certaines études, jusqu'à 50 % de la transmission de la COVID-19 pourrait être le fait de personnes asymptomatiques. Les tests et le dépistage sont des outils importants pour aider à réduire le risque d'éclosion, à repérer et à isoler rapidement les cas, ainsi qu'à limiter la propagation dans les lieux de travail et dans la collectivité.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, et l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, encouragent les entreprises et les organisations à présenter une demande dans le cadre du projet de tests de dépistage rapide sur le lieu de travail. Le dépistage en milieu de travail constitue une couche de protection supplémentaire pour les travailleurs contre la COVID-19, ainsi que les personnes qu'ils servent et leurs communautés. Dans tout le pays, ces tests de dépistage rapide ont déjà permis de détecter et d'arrêter la transmission de plus de 11 000 cas confirmés de COVID-19.

Cette initiative s'appuie sur des projets antérieurs de dépistage rapide couronnés de succès et soutenus par le gouvernement du Canada, notamment par l'intermédiaire du Rapid Screening Consortium de Creative Destructions Lab. Grâce à ces projets, nous avons fourni directement plus d'un million de tests de dépistage rapide à plus de 100 000 employés en contact étroit avec le public dans tout le Canada au sein de 58 organisations, notamment Air Canada, la Société canadienne du sang, McCain Foods (Canada), Sobeys et Teck Resources.

Les tests de dépistage rapide seront mis à la disposition des employeurs de façon suivante :

Les petites et moyennes entreprises et organisations ont maintenant accès à des tests rapides dans les pharmacies Shoppers Drug Mart dans les zones à haut risque de l' Ontario .

. La Chambre de commerce du Canada permettra aux chambres de commerce locales de distribuer des tests rapides aux petites organisations, s'inspirant du programme de dépistage rapide StaySafe de la région de Waterloo, qui fonctionne très bien.

commerce du permettra aux chambres de commerce locales de distribuer des tests rapides aux petites organisations, s'inspirant du programme de dépistage rapide StaySafe de la région de Waterloo, qui fonctionne très bien. Les organisations sans but lucratif, les organismes de bienfaisance et les organisations autochtones peuvent se préinscrire dès aujourd'hui auprès de la Croix-Rouge canadienne pour avoir accès à des tests rapides.

Depuis le mois d'avril, les organisations plus vastes dont les employés doivent travailler en étroite proximité avec d'autres personnes peuvent faire la demande de tests rapides directement en passant par un nouveau portail fédéral.

Un plus grand nombre de lieux de travail fédéraux où les employés courent un risque accru d'exposition à la COVID-19 peuvent mettre en place des programmes de dépistage en milieu de travail qui font appel à des tests rapides.

Ces mesures donnent suite aux recommandations du premier rapport du Comité consultatif d'experts sur les tests et le dépistage, et le document de la Table ronde consultative de l'industrie sur les tests et le dépistage de la COVID-19 et sur la gestion des données relatives à la maladie.

L'annonce faite aujourd'hui constitue un soutien supplémentaire pour les collectivités et s'appuie sur les efforts coordonnés actuels en matière de santé publique. Le gouvernement du Canada continuera d'assurer l'approvisionnement et de fournir des tests de dépistage rapides aux provinces et aux territoires pour utilisation dans les établissements de soins de longue durée, les écoles, ainsi qu'au sein des milieux de travail et des industries où des contacts étroits avec les autres sont nécessaires.

Citations

« Il n'y a pas de solution miracle à la lutte contre la COVID-19. Il nous faut des mesures de protection pour assurer la sécurité des Canadiens. En fournissant à ces lieux de travail des tests et des outils de dépistage, nous offrons aux organisations une autre couche de protection pour préserver la sécurité de leur personnel et des collectivités. Ces programmes viendront compléter les mesures de santé publique existantes, au bénéfice des familles, des collectivités et des lieux de travail. Un meilleur accès des entreprises canadiennes aux trousses de dépistage rapide des antigènes permettra de détecter les cas plus tôt, ce qui contribuera à freiner la propagation et à sauver des vies. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Alors que nous continuons de lutter contre la COVID-19, le dépistage rapide est un outil important pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens et aider nos entreprises de toutes tailles à poursuivre leurs activités en toute sécurité. L'annonce d'aujourd'hui visant à rendre le dépistage rapide plus accessible n'est que l'une des nombreuses façons dont le gouvernement adopte une approche d'équipe : il collabore avec ses partenaires provinciaux et municipaux pour protéger les Canadiens et soutenir les travailleurs et les milieux de travail pendant la pandémie, et pour s'assurer qu'ils peuvent poursuivre leurs activités en toute sécurité et connaître une reprise solide. »

L'honorable Mary Ng

Ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, notre gouvernement travaille main dans la main avec le secteur industriel pour trouver des moyens de protéger la santé et la sécurité des Canadiens. L'annonce d'aujourd'hui est importante pour les Canadiens, car elle permettra aux commerces d'avoir accès aux bons outils pour accélérer les activités de dépistage rapide dans leurs milieux de travail. Les entreprises pourront ainsi protéger leurs employés et leurs clients pendant que nous prenons les moyens nécessaires pour relancer l'économie en toute sécurité. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le gouvernement du Canada applique une stratégie et une intervention à plusieurs niveaux face à la pandémie de COVID-19 en combinant diverses mesures. En plus d'assurer l'approvisionnement en vaccins, en équipements de protection individuelle et autres, nous continuons à acquérir des tests rapides afin d'accroître la capacité de dépistage du Canada et de réduire la propagation du virus. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

