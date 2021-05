Baisse de l'emploi et hausse du taux de chômage en avril 2021





MONTRÉAL, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - En avril 2021, au Québec, l'emploi diminue (- 13 300; - 0,3 % par rapport au mois précédent). Le taux de chômage augmente de 0,2 point de pourcentage et se fixe à 6,6 %. C'est ce qui ressort des résultats de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada diffusés aujourd'hui.

L'emploi en avril 2021 a ainsi progressé de 699 900 depuis mai 2020, ce qui correspond à près de 85 % des 825 900 emplois perdus entre février et avril 2020.

En avril 2021, par rapport à mars, l'emploi à temps plein baisse (- 16 300), alors que celui à temps partiel augmente légèrement (+ 3 100). L'emploi recule dans le secteur privé (- 33 700), alors qu'il croît dans le secteur public (+ 16 900) et chez les travailleurs autonomes (+ 3 500). Le taux d'activité recule de 0,1 point et s'établit à 63,8 %. Le taux d'emploi affiche quant à lui une baisse de 0,2 point et se fixe à 59,6 %.

Au Canada, l'emploi baisse de 207 100 (- 1,1 %) en avril. Le taux de chômage augmente de 0,6 point et se fixe à 8,1 %. L'Ontario (- 152 600) et la Colombie-Britannique (- 43 100) enregistrent les plus fortes baisses de l'emploi.

Au cours des quatre premiers mois de 2021, comparativement à la même période de 2020, l'emploi a augmenté de 118 800 au Québec. Cette hausse provient surtout de l'emploi à temps plein (+ 110 800; + 8 000 pour l'emploi à temps partiel). Par rapport à la moyenne des quatre premiers mois de 2020, le taux de chômage au Québec a diminué de 1,7 point pour se fixer à 7,0 % (Canada : 8,3 %).

Mise en garde au sujet des effets de la pandémie de COVID-19 sur les données de l'EPA

Les effets de la crise de la COVID-19 sur le marché du travail en avril doivent être interprétés avec prudence dans l'analyse des résultats de l'Enquête sur la population active (EPA).

La période de référence de l'enquête pour le mois d'avril 2021 s'étend du 11 au 17 avril. La juste catégorisation du statut d'activité d'une personne selon les définitions usuelles d'emploi, de chômage1 et d'inactivité peut avoir été plus ardue lors de cette édition de l'enquête, comme c'est le cas depuis le début de la crise de la COVID-19. La section COVID-19 du site Web de l'Institut de la statistique du Québec présente des analyses portant sur les répercussions de la pandémie au Québec. Rappelons par ailleurs que les données mensuelles sont fondées sur un échantillon et ainsi sujettes à une certaine variabilité. _____________ 1 Dans l'Enquête sur la population active, un chômeur est défini comme une personne qui, au cours de la période de référence : 1) avait été mise à pied temporairement, mais s'attendait à être rappelée au travail et était disponible pour travailler; 2) était sans emploi, avait activement cherché un emploi au cours des quatre dernières semaines et était disponible pour travailler; ou 3) devait commencer un nouvel emploi dans les quatre semaines suivant la semaine de référence et était disponible pour travailler.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : cid@stat.gouv.qc.ca

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Compte Twitter : twitter.com/statquebec

SOURCE Institut de la statistique du Québec

Communiqué envoyé le 7 mai 2021 à 10:33 et diffusé par :