Mirador dévoile au salon China Beauty Expo 2021 Le Mont Charmant, sa marque de soins anti-vieillissement haut de gamme

GUANGZHOU, Chine, 7 mai 2021 /PRNewswire/ -- Mirador, la filiale chinoise du groupe Mirador, dévoilera sa marque de soins anti-vieillissement haut de gamme, Le Mont Charmant, au salon China Beauty Expo (CBE) 2021, le plus important congrès asiatique de l'industrie des soins de la peau et des cosmétiques, dans le but d'accélérer son expansion sur le marché chinois.

Alors qu'une nouvelle génération de consommateurs chinois reconnaît l'importance des soins de la peau, la demande des produits anti-vieillissement en particulier explose, générant une croissance rapide pour cette catégorie. Selon le JD Big Data Research Institute, la part des produits anti-vieillissement a atteint 23 % du marché des soins de la peau et des cosmétiques, ce qui en fait la plus grande catégorie du secteur.

Véritable baromètre du marché chinois de la beauté, le salon CBE est un événement majeur dans le calendrier annuel du secteur. Mirador dévoilera au cours de ce salon Le Mont Charmant, mis au point par le Mirador Health Centre en Suisse, une clinique anti-âge de pointe du groupe Mirador. S'appuyant sur les tout derniers résultats des recherches approfondies menées par des médecins suisses et leurs équipes dans le domaine de la lutte contre le vieillissement et de la prévention des maladies, les deux partenaires professionnels ont uni leurs forces pour créer leur première marque de soins de la peau, Le Mont Charmant. La marque propose des formules innovantes et des solutions de soins de la peau raffinées qui s'appuient sur une technologie génétique de pointe et offrent une thérapie cellulaire oligopeptidique (COT), permettant d'obtenir des résultats de qualité médicale.

Les produits de la marque Le Mont Charmant comprennent la série Ultra Regenetic, fruit de 12 années de recherche et développement. Ses produits sont entre autres Ultra RegeneticStereoscopic Repair Lyophilized Powder Essence, qui combat les rides et améliore l'élasticité de la peau, et Ultra Regenetic Repair Kit, qui comprend une essence en poudre rajeunissante et réparatrice et une crème faciale purifiante pour s'attaquer aux signes du vieillissement et prévenir la dégénérescence du collagène.

L'équipe suisse de R&D de Mirador possède une vaste expérience en matière de R&D technologique, axée sur la lutte contre le vieillissement. La marque propose également des services de conseil professionnels grâce à une équipe de dermatologues et d'esthéticiens de renom. Les consommateurs chinois étant de plus en plus nombreux à adopter les soins anti-vieillissement, Mirador s'engage à apporter en Chine des produits suisses encore plus avant-gardistes, afin d'offrir aux consommateurs des produits, des services et des expériences exceptionnels.

À propos de Mirador

Mirador (Guangzhou) Health Technology Co., Ltd. est une filiale à part entière du groupe Mirador. Responsable de l'exploitation de toute la gamme de marques de soins de la peau en Chine, la société a lancé conjointement avec le Mirador Health Centre en Suisse des programmes ciblés de gestion de la santé, de diagnostic et de traitement des maladies de la peau. Mirador s'engage à fournir aux consommateurs un meilleur plan de gestion de la santé et de la peau.

