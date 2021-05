Fonds de soutien fédéral de 14 millions : Phase finale de distribution aux filiales





Des filiales encore touchées par la pandémie reçoivent les fonds d'urgence restants



OTTAWA, 07 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les derniers fonds alloués à La Légion royale canadienne par Anciens Combattants Canada ont été versés cette semaine. Dans le cadre de la troisième et dernière phase de distribution, ce sont 885 filiales qui se partagent les 3,8 M $ restants.

« La Légion est très satisfaite du financement fédéral qui, au bout du compte, aura permis de redonner vie à de nombreuses filiales, ce qui leur permettra de se concentrer sur le travail essentiel en appui à nos vétérans, à leurs familles et aux collectivités », a résumé le président national, M. Thomas D. Irvine, CD.

L'année dernière, en raison de la pandémie, les 1 380 filiales de la Légion ont été contraintes de fermer ou de réduire considérablement des activités génératrices de revenus. Plus de 10 M $ de fonds versés précédemment ont aidé les filiales à rester à flot et à éviter une fermeture permanente, en couvrant les dépenses opérationnelles telles que l'assurance des bâtiments et les services d'utilité publique. Au cours de la dernière phase de financement, certaines filiales ont présenté une demande pour toute la première fois, tandis que d'anciens bénéficiaires ayant encore besoin d'aide ont reçu une aide additionnelle. Les directions provinciales de la Légion ont recommandé la répartition de fonds aux filiales sur la base des besoins actuels, de la situation financière et de la capacité de pérennité de chacune.

« Nous sommes toujours reconnaissants envers Anciens Combattants Canada et espérons que nos filiales seront en mesure de combler l'écart final entre les restrictions liées à la pandémie et les opérations normales », a souhaité M. Irvine.

En novembre 2020, le Fonds d'urgence à l'appui des organismes de vétérans a fourni une aide de 14 M $ au Siège national de la Légion pour être distribués aux filiales de la Légion. La Légion estimait alors que ce montant permettrait de faire face aux dépenses d'environ huit mois d'opérations, mais il n'y a pas de fin appréhendée aux restrictions liées à la pandémie qui perdurent maintenant depuis plus d'un an.

Comme il y a moins de moyens de réunir des fonds pour les opérations, les filiales ont adopté des solutions de rechange sûres au cours des derniers mois, comme offrir des repas au volant, créer des comptes GoFundMe et organiser des collectes de bouteilles. Les fonds recueillis en novembre dans le cadre de la Campagne nationale du coquelicot sont conservés en fiducie et servent uniquement à aider les vétérans, leurs familles et les collectivités; en effet, ils ne peuvent pas être utilisés pour soutenir les opérations de la filiale.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est la plus grande organisation de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d'une portée pancanadienne, la Légion se compose aussi de filiales aux États-Unis et en Europe, et compte quelque 250 000 membres, dont plusieurs contribuent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale. La force de la Légion est dans le nombre.

