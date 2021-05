INVITATION À LA PRESSE - Le président-directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, vous invite à célébrer sa réouverture avec l'exposition MAYA





QUEBEC, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ -

LE MERCREDI 19 MAI 2021

AU MUSÉE DE LA CIVILISATION

85, RUE DALHOUSIE, QUÉBEC, À L'ENTRÉE DES GROUPES

Afin de respecter les règles de distanciation, trois plages horaires sont mises à votre disposition. Confirmez votre choix auprès des contacts de presse :

9 h 30

10 h 30

11 h 30

Voici une invitation au voyage et à la découverte de l'une des plus grandes civilisations du monde, les Mayas d'Amérique centrale. À son apogée, il y a plus de 2 600 ans, cette civilisation dorée était très avancée et surpassait, par son raffinement, la culture européenne.

À l'intérieur d'une scénographie colorée, un corpus formé de près de 300 artéfacts est mis en valeur dans un parcours thématique décliné en 8 zones. L'environnement tropical des Mayas, leurs croyances, leur mode d'écriture ainsi que leur réalité actuelle font partie des thèmes abordés. Des stations interactives, des projections vidéo grands formats et des ambiances sonores enveloppantes complètent l'expérience.

Conçue par MuseumsPartner (Autriche) en collaboration avec le ministère de la Culture et des Sports du Guatemala, MAYA est présentée au Musée de la civilisation avec le soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel ainsi qu'avec la participation de Radio-Canada et du Fairmont Le Château Frontenac à titre d'hôtel officiel.

