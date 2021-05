Le Fonds humanitaire des Métallos fournit un appui de $5,000 aux victimes de la pandémie de COVID-19 en Inde





Face à la situation critique à laquelle est confrontée l'Inde, le Fonds humanitaire des Métallos a fourni un appui de 5 000 dollars à Oxfam-Québec pour renforcer l'intervention humanitaire en lien avec la COVID-19 et soutenir la relance économique.

Assiégée par une troisième vague caractérisée par l'apparition de variants particulièrement contagieux, l'Inde vit présentement des heures très sombres. Avec des taux dépassant les 400 000 nouvelles infections par jour, les services de santé de l'Inde ? hautement privatisés ? ne suffisent plus à la demande. Une fois de plus, les personnes les plus vulnérables sont celles qui souffrent le plus de la situation.

Dans ce contexte, le Fonds humanitaire des Métallos a fourni un appui à Oxfam-Québec, qui travaillera de concert avec des partenaires sur place en fonction de priorités établies localement. Dans un premier temps, les efforts se concentreront sur la fourniture d'équipements et d'accessoires médicaux aux hôpitaux publics. Par la suite, les fonds seront utilisés afin de relancer l'économie, notamment par le soutien à des petites entreprises familiales.

« La COVID-19 continue de faire des ravages à travers le monde, notamment en Inde où la distanciation physique s'avère être un luxe. C'est pourquoi malgré les avancées en matière de vaccination, nous devons rester sur nos gardes et continuer de protéger les populations marginalisées », déclare Ken Neumann, directeur national canadien du Syndicat des Métallos et président du Fonds humanitaire des Métallos.

Le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui fait la promotion du respect des droits humains et contribue à des projets de développement et des secours d'urgence dans les pays en développement et les collectivités au Canada. Les membres du Syndicat des Métallos y contribuent par le biais de clauses négociées dans le cadre de leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent des contributions équivalentes.

