La Marque Poo-Pourri 'Before-You-Go' Desodorisant De Toilettes Lance Poo-Pourri.ca

Une expédition plus rapide, des offres spéciales et la formule entièrement naturelle font que les Canadiens se réjouissent car leur ? ne pue plus

DALLAS, 7 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Poo - Pourri , la marque Américaine Culte, qui fait sensation avec ses produits américain avec plus de 60,000 avis 5 étoiles a annoncé le lancement de leur premier site de vente directe au Canada, Poo-Pourri.ca . Fondé par l'entrepreneuse Suzy Batiz à Dallas, TX, USA, Poo~Pourri est le spray original pour toilettes qui vous libère des odeurs de la salle de bains avant même qu'elles ne commencent. La formule est composée d'huiles essentielles 100 % naturelles et, lorsqu'elle est pulvérisée à la surface de l'eau, elle crée une barrière de substances odorantes qui éliminent les odeurs à la source.

J'attends beaucoup des produits que je choisis d'utiliser chez moi, déclare la fondatrice Suzy Batiz. Marre du manque de solutions naturelles contre les odeurs dans la salle de bain, j'ai décidé de me bouger les fesses et de faire quelque chose! En combinant mes connaissances en matière d'huiles essentielles et ma passion entrepreneuriale, j'ai formulé Poo-Pourri, la première solution naturelle et vraiment efficace à un problème universel: Tout le monde fait caca, et ça pue! Poo-Pourri vous libère des pensées et des ingrédients toxiques, nous sommes donc ravis que les Canadiens aient désormais un meilleur accès à nos produits et à leurs bienfaits!

Les fans de Poo-Pourri (les Pooperstars) à travers le Canada bénéficieront également d'une expédition plus rapide lors de leur commande sur Poo-Pourri.ca . Parallèlement au lancement du site, la marque a établi un partenariat avec la société de distribution Mainfreight de Mississauga, Ontario permettant aux clients une expédition de leurs produits directement depuis le Canada, ce qui entraine une réduction des délais et des frais d'expédition.

Pour célébrer le lancement, les Canadiens peuvent essayer gratuitement le Poo-Pourri en visitant Poo-Pourri.ca. Pour ceux qui sont prêts à essayer, la marque célèbre ses premières commandes canadiennes en offrant 20% de réduction avec le code FIRSTORDER20 et en offrant toujours la livraison gratuite au Canada pour les commandes de plus de $25.

Poo-Pourri s'utilise avant de faire #2 et piège l'odeur nauséabonde du caca sous la surface de l' eau et avant qu'elle ne pénètre dans l'air. Poo-Pourri dégage les meilleurs parfums naturels ($6. 99 pour 10 ml / $9.99 pour 59 ml / ($15.99 pour 118 ml).

Disponible avec les senteurs :

Lavande Vanille (lavande, vanille, agrumes)

Agrumes ( citron, bergamote, citronnelle)

Royal Flush (eucalyptus, menthe verte )

Hibiscus tropical (hibiscus, abricot, agrumes)

Menthe vanille (vanille, menthe, agrumes)

Les acheteurs virtuels seront également en mesure de trouver chaussures à leur pied avec le spray anti-odeur pour les chaussures ($ 9.99 pour 59 ml / $15.99 pour 118 ml) sur Poo-Pourri.ca.

Shoe~Pourri est spécifiquement conçu pour détruire les odeurs au niveau moléculaire en réagissant activement avec les mauvaises molécules d'odeurs. Le produit contient des huiles essentielles qui neutralisent les mauvaises odeurs et des enzymes naturels qui vont éliminer les odeurs malodorantes des chaussures.

Comment ça fonctionne:

Vaporisez dans la cuvette des WC avant de déverser votre création, et le produit va créer une barrière à la surface de l'eau qui emprisonne les odeurs de caca dessous.

Continuez votre business comme d'habitude. Tout le monde sentira un mélange rafraîchissant d'huiles essentielles naturelles.

Désormais, vous et vos invités pouvez laisser les toilettes sentant meilleur que vous ne les avez trouvées!

Poo-Pourri se soucie de votre santé, de vos toilettes, et ce monde précieux dans lequel nous vivons. C'est la raison pour laquelle les produits ne contiennent Aucun parfum synthétique, aucun parabène, phtalate, aérosol, alcool ou bien formaldéhyde - JUSTE des ingrédients saints qui vont éliminer les mauvaises odeurs de manière naturelle. Aucun test n'est réalisé sur les animaux ! Tous les produits sont également couverts par une garantie Stink-Free - soit vous êtes entièrement satisfait de l'odeur de votre caca, ou bien recevez un remboursement complet.

Vous hésitez? Les Canadiens peuvent aussi trouver Poo-Pourri près de chez eux chez Indigo Books & Music Inc., save on foods, LONDON DRUGS, Sobeys and Federated Co-operatives Limited. Poo-Pourri est aussi disponible en ligne sur amazon.ca et maintenant sur Poo-Pourri.ca.

Pour plus d'informations:

Lisa Manz : lisa@poopourri.com

Sofia Perry: sofia@Poopourri.com

À propos de Poo ~ Pourri :

Fondé par l'entrepreneuse en série Suzy Batiz en 2007, Poo~Pourri , est le vaporisateur de toilette Before-You-Go, qui arrête les odeurs de la salle de bain avant qu'elles n'apparaissent. Avec 350 millions de vues de vidéos et plus de 100 millions de bouteilles vendues dans le monde, Poo~Pourri est devenu un créateur de catégorie et une start-up de renommée internationale, transformant la façon dont nous pensons tous à faire caca. Poo~Pourri est vendu dans 40,000 magasins dans le monde, notamment Costco, Target, CVS, Walgreen's, Bed Bath & Beyond, Ulta, Amazon.com (avec plus de 60 000 avis 5 étoiles!). Poo ~ Pourri a obtenu le label Good Housekeeping en 2013 et un prix Edison en 2014. La société a été classée parmi Inc.'s 5000 Fastest Growing Companies depuis 2015 et est certifiée Women Owned Business (WBENC) et Leaping Bunny. Pour en savoir plus, visitez www.PooPourri.com

