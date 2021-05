La résilience au service de nos clients, de nos employés et de nos collectivités tout au long de la pandémie





La Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité de 2020 de la Banque HSBC Canada, maintenant en ligne à l'adresse https://www.about.hsbc.ca/fr-ca/hsbc-in-canada/community, décrit notre investissement dans nos collectivités, nos clients et nos employés pour les aider à relever les défis de la pandémie, tout en continuant de bâtir un avenir durable.

Faits saillants en 2020

Nous avons fait don de 500 000 $ pour soutenir les mesures d'aide immédiates dans le contexte de la COVID-19, permettant ainsi à nos partenaires de distribuer 480 000 repas et d'aider 8 300 Canadiens.

Nous avons aidé près de 6 000 clients par l'entremise de notre programme d'allègement financier dans le cadre de la COVID-19.

Nous avons octroyé 1,3 G$US en financement durable au Canada, ce qui contribue à l'atteinte de notre objectif zéro émission nette d'ici 2030.

La Banque s'est classée parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada, selon Corporate Knights.

Nous faisons partie des signataires de l'initiative BlackNorth, qui regroupe des chefs de la direction s'engageant à mettre fin au racisme systémique, et nous avons annoncé un nouveau partenariat avec la Black Business and Professional Association (BBPA) pour aider les propriétaires d'entreprise noirs à surmonter les obstacles et à faire croître leur entreprise.

«C'est inspirant de voir comment nos employés, nos clients et nos collectivités continuent de s'adapter et de faire des progrès dans un contexte extrêmement difficile, a déclaré Linda Seymour, présidente et chef de la direction, Banque HSBC Canada. Et je suis fière que nous soyons toujours avec eux alors que nous reconstruisons en mieux pour contribuer à un avenir durable.»

La collectivité

En 2020, la HSBC a versé plus de 5 millions de dollars canadiens à des organismes communautaires, aidant ainsi plus de 137 000 Canadiens à bénéficier d'une vaste gamme de programmes dans les domaines de l'employabilité, des aptitudes financières et des solutions climatiques.

Nos employés se sont également mobilisés pour soutenir les collectivités en faisant du bénévolat virtuel et en apportant leur contribution en toute sécurité. Des employés ont participé à des événements virtuels organisés d'un bout à l'autre du pays et recueilli plus de 260 000 $ dans le cadre de la Campagne annuelle de dons de la HSBC, portant le total des dons égalés et de la contribution de l'entreprise à 779 000 $.

Le développement durable

En 2020, le Groupe HSBC a annoncé son objectif de prioriser le financement et les investissements qui soutiennent la transition vers une économie mondiale à zéro émission nette. Nous voulons contribuer à un avenir où la croissance économique et le développement durable vont de pair, et où le rendement du capital investi rapporte à la fois des dividendes financiers et des dividendes environnementaux et sociaux.

Au Canada, nous avons affecté plus de 4 milliards de dollars américains au financement durable depuis 2017. Nous avons aussi octroyé le premier prêt vert au Canada et formé un nouveau partenariat emballant avec MaRS Cleantech pour accélérer l'adoption de solutions climatiques en 2020.

Nos employés

En 2020, nous avons aidé nos employés à s'adapter aux changements qui ont touché leur milieu de travail, notamment par la mise en place de nouveaux protocoles en matière de santé et de sécurité pour ceux qui fournissent des services essentiels dans nos succursales, de nouveaux outils de collaboration pour ceux qui travaillent à la maison, et de nouvelles initiatives visant à améliorer la santé mentale et le bien-être.

C'est avec fierté que nous avons reçu, pour la cinquième année consécutive, un Prix de réalisation pour l'équité en emploi décerné par le gouvernement fédéral. Nos efforts pour l'avancement et l'intégration des femmes, des Autochtones et des personnes handicapées nous ont valu la plus haute distinction dans notre secteur.

Nos activités

Nous avons aidé nos clients à traverser l'incertitude de la pandémie et nous avons continué d'investir pour faire en sorte qu'ils profitent de services bancaires plus simples, plus rapides et plus sécuritaires, notamment en numérisant de nombreux nouveaux services, et qu'ils disposent des outils financiers dont ils ont besoin pour réaliser leurs ambitions. Par exemple :

Nous avons mis en oeuvre un programme d'allègement financier et de soutien pour les étudiants, les nouveaux arrivants et les aînés.

Nous avons facilité l'accès au Programme de crédit aux entreprises d'Exportation et développement Canada et au Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes.

Nous avons élaboré des solutions de financement pour aider les entreprises à réorienter leurs activités afin de s'adapter à la pandémie.

Nous avons également autorisé plus de 72 milliards de dollars en financement par emprunt pour plus de 10 000 entreprises canadiennes de toutes tailles.

