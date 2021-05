Wellcome s'associe à la star YouTube du domino pour aider à vaincre la COVID-19





LONDON, 7 mai 2021 /PRNewswire/ -- La fondation caritative mondiale Wellcome, aux côtés de ses partenaires UNICEF et GAVI, s'est associée à l'influenceuse américaine Lily Hevesh ( @Hevesh5 ) pour créer une oeuvre d'art en forme de domino afin de soutenir l'appel en cours pour une distribution plus équitable des vaccins COVID-19 dans le monde.

La vidéo de 90 secondes comprend trois spirales composées de 7 500 dominos et a nécessité six jours de planification, de création et de tournage. Elle a été diffusée auprès des 3,2 millions d'abonnés de la star de YouTube aujourd'hui https://www.youtube.com/watch?v=ugbX9uF6-x0 .

L'oeuvre d'art créative utilise des dominos pour visualiser le rôle des vaccins dans la lutte contre le virus et expliquer pourquoi un accès mondial équitable est nécessaire pour mettre fin à la pandémie. Plusieurs modèles se renversent pour représenter la transmission du virus et des dominos fixes « vaccinés » sont introduits dans l'oeuvre, contribuant à briser les chaînes d'infection et à réduire la propagation du virus ? ou, dans ce cas, à faire tomber moins de dominos. L'oeuvre montre l'impact que peuvent avoir les variants si on laisse le virus se développer dans des régions du monde qui n'ont pas accès aux vaccins, renforçant ainsi le message selon lequel chaque pays est vulnérable si ne serait-ce que quelques-uns sont laissés pour compte ou n'ont pas accès aux vaccins qui sauvent des vies.

Dans le passé, Lily a créé des vidéos de domino pour des entreprises comme Google et The Late Show with James Corden. Ses vidéos ont totalisé plus d'un milliard de vues sur les médias sociaux.

Anna Mouser, responsable de la politique et du plaidoyer pour les vaccins au sein de Wellcome, a déclaré : « Nous nous sommes engagés à trouver de nouveaux moyens de faire comprendre à quel point il est essentiel que tous les pays aient un accès équitable aux vaccins. Nous demandons aux dirigeants mondiaux, en particulier au G7, de s'engager immédiatement à partager les doses de vaccin par le biais de COVAX et de fournir un soutien financier continu aux initiatives. »

Lily Hevesh a commenté : « Le public a dû absorber beaucoup de nouvelles informations sur les vaccins depuis plus d'un an maintenant, il est donc vraiment important de trouver des moyens différents et créatifs de communiquer des messages qui restent vraiment importants. Parfois, nous devons divertir pour éduquer, et j'espère que mon film y parviendra. »

Une boîte à outils contenant des informations rapides et simples, couvrant les aspects clés des vaccins COVID-19, est disponible ici : http://wellcome.org/covid-19vaccines .

Le hub est également disponible en allemand : https://wellcome.org/covid-19impfstoffe .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1504909/Wellcome_Lily_Hevesh.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1504910/Wellcome_Logo.jpg

