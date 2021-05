Lion Électrique annonce la construction d'une usine de fabrication en Illinois, la plus grande usine de véhicules 100 % électriques de poids moyens et lourds aux États-Unis





La production à l'usine de Joliet (Illinois) devrait commencer au deuxième semestre de 2022 avec une capacité annuelle pouvant atteindre 20 000 véhicules zéro émission

MONTRÉAL, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Compagnie Électrique Lion (NYSE: LEV) (TSX: LEV) (« Lion » ou la « Société »), un fabricant de premier plan de véhicules urbains de poids moyens et lourds entièrement électriques, a annoncé aujourd'hui avoir choisi Joliet, en Illinois, pour la construction de son usine de fabrication aux États-Unis. La nouvelle usine représentera le plus grand site de production spécialisé dans la fabrication de véhicules moyens et lourds zéro émission aux États-Unis, ainsi que la plus importante présence de Lion dans ce marché, ce qui permettra à la Société de répondre à la demande croissante pour les véhicules zéro émission fabriqués aux États-Unis, tout en rapprochant sa production de ses clients. Dans le cadre de son entente avec le gouvernement de l'Illinois, Lion s'est engagée à faire un investissement initial d'au moins 70 millions $US sur une période de 3 ans.

L'usine de 900 000 pieds carrés, dont la mise en production devrait s'accélérer au second semestre 2021, devrait ajouter un minimum de 745 emplois directs dans la région au sein de l'industrie de l'énergie propre au cours des trois prochaines années, grâce à une capacité de production annuelle allant jusqu'à 20 000 autobus et camions entièrement électriques. Cette capacité de production supplémentaire aidera Lion à augmenter la production d'autobus électriques alors que le marché américain entreprend l'électrification d'une grande partie de son parc d'autobus scolaires, et permettra de produire un plus grand nombre de camions de poids lourds zéro émission puisque les gouvernements et les exploitants à travers les États-Unis cherchent à décarboniser les flottes de fret et de transport. Lion prévoit que les premiers véhicules sortiront de la chaîne de production au second semestre de 2022.

« Lion est le leader des autobus scolaires électriques et s'est toujours consacrée à desservir le marché américain. Notre engagement à être proche de nos clients est l'une des valeurs fondamentales de notre entreprise. Cette expansion importante sur le marché américain nous permettra non seulement d'augmenter considérablement notre capacité de production globale de camions et d'autobus électriques, mais également de mieux servir nos clients tout en créant des emplois cruciaux dans le domaine de la fabrication durable, qui constitueront le moteur de l'économie verte », a déclaré Marc Bédard, Président et fondateur de Lion. « Je tiens également à souligner le rôle crucial qu'ont joué P33 et Intersect Illinois, deux groupes citoyens qui développent un plan à long terme pour l'industrie technologique locale, dans la mise en relation de Lion avec des entreprises et les collectivités de la région de Chicago afin de nous aider à engager des discussions commerciales, ainsi que dans nos interactions avec certains collaborateurs et fournisseurs clés. »

« L'investissement historique de Lion de construire son usine de production dans l'Illinois représente non seulement une victoire pour nos communautés, mais un pas en avant important dans notre travail pour développer les énergies propres et les emplois qu'elles créent », a déclaré le gouverneur JB Pritzker. « La nouvelle installation de Joliet placera l'Illinois à l'avant-garde d'un mouvement national de transition vers l'utilisation de véhicules zéro émission, faisant progresser nos propres objectifs de mettre un million de ces voitures sur la route d'ici 2030. Dans l'Illinois, nous savons qu'une économie d'énergie propre c'est plus que de simples véhicules - il s'agit de communautés plus saines et d'emplois pour ceux qui y vivent. Nous sommes ravis d'accueillir Lion au Pays de Lincoln et nous y attendons avec impatience leur succès futur. »

La région du comté de Will a un riche passé manufacturier et Lion projette de mettre en place une solide chaîne d'approvisionnement dans la région. En outre, l'emplacement de Joliet offre à Lion une base géographiquement centralisée de fabrication et d'exploitation, avec un accès à des infrastructures et à des canaux de distribution clés.

Au cours de la dernière décennie, Lion s'est imposée comme chef de file de l'industrie des véhicules poids lourds 100% électriques, ayant livré plus de 390 autobus et camions entièrement électriques en Amérique du Nord, lesquels ont parcouru plus de 11 millions de kilomètres depuis 2016. De la première à la dernière pièce, tous les véhicules Lion sont spécifiquement conçus pour la propulsion électrique et assemblés en Amérique du Nord. Ils sont distribués et entretenus via le réseau de Centres d'expérience de la Société, qui compte des emplacements en Californie, à New York, à Washington, en Floride et en Arizona.

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100% électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble tous les composants de ses véhicules : châssis, ensembles de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité de ses utilisateurs et leurs besoins quotidiens. Nous croyons que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout de notre qualité de vie. Les actions Lion sont transigées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

Lion Électrique, le choix brillant.

Thelionelectric.com

