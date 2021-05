Cameco annonce l'élection de ses administrateurs





Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) a annoncé l'élection de neuf membres de son conseil d'administration lors de son assemblée annuelle organisée le 6 mai 2021.



Les actionnaires ont élu les membres Leontine Atkins, Ian Bruce, Daniel Camus, Donald Deranger, Catherine Gignac, Tim Gitzel, Jim Gowans, Kathryn Jackson et Don Kayne.

L'assemblée annuelle a également marqué le départ d'Anne McLellan du conseil d'administration après 15 ans en tant que directrice de Cameco.

« Anne va nous manquer pour ses vastes connaissances, son éthique de travail, son expérience et sa nature collégiale, et en particulier pour le leadership en matière de gouvernance d'entreprise qu'elle a apporté à notre conseil d'administration », a déclaré Ian Bruce, président du conseil d'administration de Cameco.

Résultats de vote pour les administrateurs de Cameco

Nominee Votes For % Votes For Withheld % Votes Withheld Leontine Atkins 60,978,552 99.73% 168,044 0.27% Ian Bruce 60,834,355 99.49% 312,240 0.51% Daniel Camus 60,688,364 99.25% 458,231 0.75% Donald Deranger 60,782,682 99.40% 363,913 0.60% Catherine Gignac 60,890,460 99.58% 256,135 0.42% Tim Gitzel 60,896,288 99.59% 250,307 0.41% Jim Gowans 53,510,854 87.51% 7,635,742 12.49% Kathryn Jackson 60,264,088 98.56% 882,507 1.44% Don Kayne 55,124,445 90.15% 6,022,151 9.85%

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'uranium en guise de combustible, nécessaire pour alimenter un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle se base sur notre participation majoritaire dans les réserves à la plus haute teneur dans le monde et sur nos opérations à faible coût. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour générer de l'énergie grâce à des réacteurs nucléaires sûrs, fiables et sans carbone. Nos actions sont négociées aux Bourses de Toronto et de New York. Notre siège est basé à Saskatoon, dans la Saskatchewan.

Contact pour les investisseurs :

Rachelle Girard

306-956-6403

rachelle_girard@cameco.com

Contact pour les médias :

Jeff Hryhoriw

306-385-5221

jeff_hryhoriw@cameco.com

