Morneau Shepell tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en ligne





Morneau Shepell (TSX : MSI) tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 virtuellement, le vendredi 14 mai 2021. Madame Gillian (Jill) Denham, présidente du conseil, et messieurs Stephen Liptrap, président et chef de la direction, et Grier Colter, chef des finances et vice-président exécutif, s'adresseront aux actionnaires à cette occasion.

Il sera possible de regarder une webémission en direct de l'assemblée en cliquant ici. Notez que cet événement sera diffusé seulement en direct sur Internet. Les représentants des médias sont conviés à écouter la réunion en se connectant en tant qu'invités.

Les documents sur cette assemblée sont accessibles à l'adresse morneaushepell.com/ca-fr/assemblée-générale-annuelle-et-extraordinaire-des-actionnaires et dans le site Web de SEDAR à sedar.com.

Renseignements sur l'événement (en anglais seulement) Date : Vendredi 14 mai 2021 Lieu : Lien de la webémission : http://www.virtualshareholdermeeting.com/MORNEAU2021 Heure : 10 h 55 (HE) ? Début de la connexion en ligne 11 h (HE) ? Début de l'assemblée annuelle des actionnaires 12 h (HE) ? Fin de l'assemblée annuelle des actionnaires

Nous demandons aux représentants des médias de confirmer leur présence par courriel à media@morneaushepell.com.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est un grand fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 160 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, visitez le site morneaushepell.com.

