La Banque Scotia soutient les résidents de l'Inde en participant aux mesures d'aide internationale en lien avec la COVID-19





Don de 250?000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour appuyer les mesures de sensibilisation, d'hygiène et de santé

TORONTO, le 7 mai 2021 /CNW/ - La Banque Scotia se joint à la lutte contre la crise dévastatrice à laquelle l'Inde fait face, le pays étant aux prises avec une hausse accablante des cas de COVID-19. La Banque verse un don de 250?000 $ à la Croix-Rouge canadienne afin de contribuer à sauver des vies dans les régions les plus touchées de l'Inde en soutenant des initiatives liées à la sensibilisation, à l'hygiène et à la santé.

« Nous nous sommes engagés à soutenir la Croix-Rouge canadienne pour contribuer à alléger la souffrance que vit actuellement le peuple indien, a déclaré Brian Porter, président et chef de la direction, Banque Scotia. Nous sommes déterminés à appuyer les mesures d'aide internationale en Inde, où la population continue de traverser une crise aiguë en lien avec la COVID-19. »

Le don aidera la Croix-Rouge dans ses efforts pour distribuer de l'information préventive sur la COVID-19 dans les langues locales, fournir des produits d'hygiène et des postes de lavage des mains, distribuer des boîtes alimentaires et mener à bien d'autres activités visant le contrôle de l'épidémie et de l'infection. L'argent remis contribuera aussi à soutenir les efforts liés notamment aux services d'ambulance et de transport, au soutien logistique des centres d'isolement et de quarantaine, aux services de soutien psychosocial et à l'entretien de 89 centres de transfusion sanguine.

À ce jour, la Banque Scotia a versé plus de 16 millions de dollars pour venir en aide aux personnes et aux communautés les plus vulnérables durant la pandémie, notamment par l'intermédiaire de contributions directes à divers programmes d'aide mis sur pied en réponse à la pandémie de COVID-19 et d'un soutien continu aux hôpitaux et aux professionnels de la santé.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90?000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1?200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com/ et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 7 mai 2021 à 08:00 et diffusé par :