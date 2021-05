L'agence Immersion dévoile deux nouvelles divisions: Immersion Sports et Immersion Studio





MONTRÉAL, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - À l'aube de son 7e anniversaire, l'agence montréalaise de relations publiques Immersion poursuit sa croissance en dévoilant deux nouvelles lignes d'affaires. D'un côté, Immersion Sports évoluera dans l'univers des communications sportives et la représentation d'athlètes de haut niveau. D'autre part, Immersion Studio assurera la gérance, la production et l'édition d'artistes de tous les horizons souhaitant développer un caractère international à leur carrière.

Immersion Sports: Pour la performance... et l'après-carrière des sportifs

Créée cette année, la division Immersion Sports connaît déjà un enviable succès en cumulant des mandats de représentation d'athlètes, d'organisation événementielle et de communication stratégique auprès d'organisations sportives. Nicholas Bourdeau, évoluant initialement dans le milieu financier, a été recruté afin d'assurer la direction de cette nouvelle avenue d'affaires. "Immersion Sports est résolument tournée vers l'accompagnement de nos athlètes à tous les niveaux, mais j'apprécie particulièrement l'idée que l'équipe soit d'autant plus présente dans la planification de leur après-carrière. Cette offre nous démarque et nous y mettrons toutes nos énergies", mentionne Michaël Grégoire, président du Groupe Immersion Management. L'entreprise gère également les communications publiques, la gestion des médias sociaux et la planification stratégique de nombreuses organisations sportives.

Immersion Studio: Faire rayonner nos talents à l'international

La création d'Immersion Studio, spécialisée en gérance, production artistique et éditions musicales, était une étape naturelle pour plusieurs membres de l'équipe. Issus de la chanson, des arts visuels ou du milieu de la mode, cette synergie était parfaite afin d'offrir aux auteurs-compositeurs-interprètes une vision à long terme de leur carrière, un soutien de production et le développement d'un réseau axé vers de nouveaux marchés. Immersion Studio souhaite demeurer à taille humaine et regroupe actuellement les jeunes artistes Billy Williams, Dalas, en plus du pianiste Roby Talbot dont le premier album "Constellations" connaît un accueil impressionnant sur les plateformes numériques. De nombreux projets sont à venir, dont le développement d'un studio d'enregistrement, de création visuelle et de podcasts. Marie-Ève Tremblay, associée et stratège principale de l'agence, assurera la bonne route des activités de ce volet artistique.

À propos - Groupe Immersion Management

Le Groupe Immersion Management est basé à Montréal et réunit une agence de relations publiques et communications corporatives, une agence de communications sportives et représentation d'athlètes et, finalement, une maison de gérance, de production artistique et d'éditions musicales. Fondée en 2015, l'entreprise compte aujourd'hui de nombreux professionnels de divers horizons professionnels et poursuit son expansion en service-conseil tant au Québec qu'à l'international. Sa mission : rapprocher les marques de ses clients tout en conservant cette philosophie de proximité qui a fait sa réputation.

