Secret Deodorant et Sportsnet s'associent pour assurer la couverture exclusive de la tournée Secret Dream Gap de la PWHPA au Canada





Faisant équipe pour défendre l'égalité des chances entre les meilleures joueuses de hockey au monde, Secret ® Deodorant et Sportsnet ont annoncé aujourd'hui leur partenariat pour offrir une couverture télévisée exclusive, en continu et en langue anglaise, de l'étape canadienne de la tournée Secret Dream Gap. Le partenariat, qui marque une étape importante en matière de diffusion au Canada, mettra en vedette les super stars de l'Association professionnelle de joueuses de hockey féminin (PWHPA) en diffusant des matchs en direct, du contenu exclusif et des promotions multiplateformes.

L'étape canadienne de la tournée du Secret Dream Gap Tour se tiendra à Calgary, en Alberta, du 24 au 30 mai, et sera soutenue par les Flames de Calgary, qui ont offert une aide financière ainsi que l'accès à diverses ressources logistiques. Ce partenariat avec les Flames sera le cinquième partenariat de la PWHPA avec la LNH cette saison.

Le tournoi par poules opposera les équipes Scotiabank (Calgary), Sonnet (Toronto) et Bauer (Montréal) qui s'affronteront pour remporter la toute première Secret Cup canadienne.

En tant que diffuseur exclusif en langue anglaise de la tournée Secret Dream Gap, Sportsnet diffusera trois matchs sur ses réseaux de télévision nationaux les 28, 29 et 30 mai. Les matchs, prévus du 24 au 27 mai, seront disponibles pour les fans canadiens sur la plateforme de streaming de Sportsnet, SN NOW. (Les informations complètes de la diffusion seront communiquées à une date ultérieure).

« Ces femmes méritent les mêmes chances et le même niveau de couverture que les hommes, et nous sommes résolus à faire en sorte que cela soit le cas. L'année dernière, nous avons témoigné de notre soutien en nous rangeant aux côtés de la PWHPA et de ses joueuses dans leur combat pour une nouvelle ligue professionnelle et nous souhaitons à présent que tout le pays puisse admirer ces athlètes briller », a déclaré Lisa Reid, directrice générale de Secret. « Nous sommes si fiers d'entrer dans l'histoire du Canada avec cette diffusion nationale en collaboration avec Sportsnet et la PWHPA et d'offrir à ces incroyables athlètes la plateforme qu'elles méritent. Je suis impatiente que mes filles et d'autres jeunes filles dans tout le Canada puissent se reconnaître en ces athlètes et comprennent qu'avec beaucoup de travail et de détermination, rien ne peut les arrêter et que leurs chances sont illimitées ».

Le Secret Dream Gap Tour s'inscrit dans le cadre du million de dollars que Secret s'est engagé à verser à la PWHPA l'automne dernier, témoignant ainsi de sa conviction que, à sueur égale, il faut offrir des chances égales, et mettant cette conviction en pratique. La contribution de Secret a permis de s'assurer que les joueuses de la PWHPA ont un accès adéquat à l'entraînement et aux occasions de concourir à un niveau d'élite. Grâce au parrainage de Secret et à la plateforme nationale offerte par Sportsnet, ce partenariat augmentera la visibilité de ces athlètes de haut niveau, leur donnant l'occasion de faire valoir leur talent, de partager leurs histoires et de gagner des fans.

« Sportsnet est depuis longtemps un champion du sport féminin et nous sommes très heureux de pouvoir offrir à ces athlètes exceptionnelles une plateforme nationale à la mesure de leur passion, de leurs compétences et de leur engagement envers le hockey », a déclaré Bart Yabsley, président de Sportsnet. « Étant avant tout des "storytellers", nous avons le privilège d'aider les Canadiens à connaître ces joueuses. Nous nous réjouissons de travailler main dans la main avec Secret et la PWHPA pour faire briller sous les feux des projecteurs le hockey féminin et ses plus grands défenseurs ».

Outre la couverture en direct de la tournée Secret Dream Gap à Calgary, Secret Deodorant et Sportsnet collaboreront à la production d'une série de contenu mettant en vedette Erin Ambrose, Melodie Daoust, Brigette Lacquette et Sarah Nurse, série qui sera diffusée au niveau national dans l'émission Hockey Night in Canada de Sportsnet. Parallèlement, Secret a consacré des dépenses publicitaires à Sportsnet et fournit aux joueurs des revenus supplémentaires et une meilleure visibilité grâce à des partenariats sociaux.

« Nous sommes très heureux de nous associer à ces grandes organisations pour donner à tous les Canadiens la possibilité de suivre ces matchs et de soutenir ces incroyables athlètes », déclare Jayna Hefford, conseillère opérationnelle de la PWHPA. « Secret a été un catalyseur de changement à la PWHPA et nous a permis de faire avancer le hockey professionnel féminin à pas de géant. Avec le soutien supplémentaire de Sportsnet et sa portée nationale incomparable, nous sommes très heureux d'offrir à ces athlètes la plateforme qu'elles méritent et de montrer au pays pourquoi elles méritent d'être encouragées ».

Le Secret Dream Gap Tour - Informations détaillées sur l'événement

Cet événement de sept jours marquera l'étape canadienne du Secret Dream Gap Tour en partenariat avec les Flames de Calgary

Les équipes Scotiabank (Calgary), Sonnet (Toronto) et Bauer (Montréal) seront en compétition

Six rencontres au total sous la forme d'un tournoi par poules, plus un match de championnat

Les équipes s'affronteront deux fois avec un total de quatre matchs chacune

Les deux meilleures équipes à l'issue du tournoi par poules - classées selon le nouveau système de notation de la PWHPA - se disputeront le titre de championnes canadiennes de la Secret Cup

Au début de cette année, les deux équipes américaines de la PWHPA - Team Women's Sport Foundation (New Hampshire) et Team adidas (Minnesota) - se sont affrontées lors de deux événements organisés à New York et à Chicago, qui se sont terminés par la victoire de Team adidas. Le titre de championnes américaines de la Secret Cup sera remis plus tard dans l'année.

L'étape canadienne de la tournée nord-américaine du Secret Dream Gap Tour se tiendra dans un centre de quarantaine. L'événement de Calgary suivra des protocoles et des procédures élargis qui prioriseront la santé et la sécurité des joueuses et du personnel, comprenant notamment une quarantaine obligatoire, un dépistage quotidien au COVID-19, des tests PCR réguliers fournis par DynaLife et un hébergement isolé.

Même s'ils ne seront pas présents sur place, les fans de hockey canadiens seront aux premières loges pour suivre l'action sur Sportsnet à partir du 24 mai.

Toutes les informations sur le tournoi, notamment les horaires des matchs et la liste des joueuses, seront annoncés à une date ultérieure. Vous trouverez des informations supplémentaires sur la PWHPA, les scores et les statistiques des joueurs sur le site PWHPA.com.

À propos de Secret

Secret® a été la première marque d'antisudorifique conçue spécialement pour les femmes. Depuis 60 ans, Secret® est au coeur de la vie des femmes, et innove pour leur offrir une protection supérieure contre les odeurs et la transpiration. Au fil des ans, la marque a fièrement soutenu la promotion et l'égalité des femmes par l'entremise de ses campagnes et de ses communications. Sa dernière campagne, «?À l'épreuve du stress pour les femmes?», s'inscrit tout naturellement dans cet engagement constant. Elle célèbre les femmes intrépides qui remettent en question le statu quo, repoussent les limites et défendent leurs convictions, sans se soucier des obstacles qui se dressent sur leur route. Secret® met les femmes du monde entier au défi de montrer leur force, sans transpirer.

www.equalsweat.ca

À propos de Procter & Gamble

P&G est au service des consommateurs à travers le monde grâce à l'un des plus solides portefeuilles de marques de confiance, de qualité et de leadership, entre autres Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. La communauté P&G est active dans environ 70 pays dans le monde. Veuillez consulter le site http://www.pg.com pour obtenir les dernières nouvelles et des renseignements sur P&G et ses marques. Pour d'autres informations à propos de P&G, visitez notre site à l'adresse www.pg.com/news

À propos de Sportsnet

Sportsnet est la plus grande entreprise de médias sportifs au Canada. En réunissant les Canadiens par le sport, l'offre multimédia de Sportsnet inclut Sportsnet (composé de 4 chaînes régionales : Est, Ontario, Ouest et Pacifique), Sportsnet ONE, Sportsnet 360, Sportsnet World, le réseau radio Sportsnet, Sportsnet.ca , Sportsnet NOW, SN NOW+, l'application Sportsnet et des podcasts. Sportsnet détient officiellement les droits nationaux multiplateformes de la LNH et est le diffuseur régional des Vancouver Canucks, Calgary Flames, Edmonton Oilers et Toronto Maple Leafs. Sportsnet couvre également les Blue Jays et les Raptors de Toronto, ainsi que la NBA, la MLB, le Grand Slam of Curling, l'Open Banque Nationale présenté par Rogers, la LCH, l'IndyCar, la WWE, la Super League Rugby, la Premiership Rugby, la Bundesliga, la FA Women's Super League et la FA Cup. Sportsnet fait partie de Rogers Sports & Media, une filiale de Rogers Communications Inc. (TSX, NYSE : RCI). Rendez-vous sur Sportsnet.ca.

À propos de la PWHPA

La mission de l'Association professionnelle de joueuses de hockey féminin (PWHPA) est de promouvoir, faire progresser et soutenir une ligue de hockey sur glace professionnel féminin unique et viable en Amérique du Nord, qui met en vedette les meilleures joueuses au monde. L'organisation vise à parler d'une seule voix au nom des joueuses en militant pour la création d'une ligue professionnelle durable. L'association comprend les meilleures joueuses de hockey au monde, dont 38 médaillées olympiques, plus de 60 membres de Hockey Canada et USA Hockey, et des championnes nationales du Canada, des États-Unis, de Finlande et de Russie. La PWHPA s'efforce de remplir sa mission en coordonnant les besoins d'entraînement et les opportunités de programmation durant la saison 2020-2021 et en collaborant avec des organisations qui partagent ses valeurs pour rendre le hockey plus inclusif envers les femmes d'aujourd'hui et les générations à venir. Pour en savoir plus sur la PWHPA et sur la tournée Dream Gap Tour, visitez le site www.pwhpa.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 mai 2021 à 07:35 et diffusé par :