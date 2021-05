Monument Assurance Belgium et Intégrale concluent un accord portant sur le transfert de l'ensemble des portefeuilles d'assurance d'Intégrale et de son personnel





Monument Assurance Belgium (MAB) et Intégrale ont conclu une convention de cession d'actifs par lequel MAB acquerrait l'ensemble des portefeuilles d'assurance et du personnel d'Intégrale. Cet accord fait suite à une offre ferme de la part de MAB, qui a été considérée par les administrateurs provisoires désignés par la Banque nationale de Belgique (BNB) comme celle répondant au mieux aux intérêts des détenteurs de police d'assurance et du personnel d'Intégrale. La transaction demeure soumise à l'approbation définitive de la BNB.

Durant cette période de transition, MAB et Intégrale mettront tout en place pour préparer un transfert sans faille pour les détenteurs de police, les courtiers ainsi que le personnel. Entre-temps, le personnel d'Intégrale continuera à assurer le service aux détenteurs de police et aux courtiers comme avant.

Au-delà du transfert des actifs, MAB offrira - à partir du closing - une garantie d'emploi de 18 mois à tous les employés ainsi qu'une prime de rétention de 3 mois pour assurer la continuité du service aux détenteurs de police et aux courtiers pendant la transition et l'intégration à MAB.

« Nous sommes ravis d'avoir pu conclure cet accord. L'acquisition du portefeuille d'Intégrale nous

permet d'apporter une solution et des garanties aux détenteurs de police et au personnel d'Intégrale. Elle s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance en Belgique et renforce notre position de premier consolidateur d'assurances-vie », déclare Koen Depaemelaere, CEO de MAB.

"Ce transfert cadre également parfaitement dans la stratégie de consolidation du groupe Monument Re et nous sommes très heureux de soutenir MAB en apportant cette solution à Intégrale. Dans le processus de concrétisation, nous apporterons un complément de capital substantiel au capital existant de MAB afin de renforcer davantage la sécurité pour les détenteurs de police et le personnel. Nous sommes impatients d'accueillir le personnel d'Intégrale au sein du groupe Monument", a déclaré Manfred Maske, CEO du groupe Monument Re.

Intégrale S.A est une compagnie d'assurance vie belge qui offre des plans collectifs et individuels de pension complémentaire. Elle propose également des plans d'épargne-pension aux particuliers.

Monument Assurance Belgium (MAB) est une compagnie d'assurance vie belge régulée par la Banque Nationale de Belgique et agréée par la FSMA. MAB est membre du groupe Monument Re et s'est imposée comme le principal consolidateur de portefeuilles d'assurance vie et de pension en Belgique. MAB opère depuis ses bureaux à Bruxelles et est dirigée par Koen Depaemelaere, CEO.

Monument Re, est un réassureur et un consolidateur d'actifs qui a fait ses preuves en matière d'acquisition et d'exploitation de portefeuilles ou d'assureurs directs en Europe. Monument Re est présent aux Bermudes, qui, au même titre que la Suisse, ont un régime prudentiel totalement équivalent au régime Solvabilité II. Le groupe Monument Re opère également par le biais de ses filiales en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande, sur l'île de Man, à Guernesey et au Luxembourg, avec des succursales en Espagne, en Italie et en Allemagne. Chaque entité est soumise à la réglementation locale. Monument Re est soumis à la supervision du groupe par l'Autorité Monétaire des Bermudes.

Monument Re est soutenu par des actionnaires de renom, dont Hannover Re, le troisième réassureur mondial, Enstar, cotée sur le Nasdaq, le plus grand consolidateur de produits non-vie du secteur, et

E-L Financial, la société mère de l'assureur-vie canadien Empire Life.

