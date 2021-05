Nouveau contrat attribué par Total Corbion PLA pour la conception d'une usine de biopolymères en France





ROME, 7 mai 2021 /PRNewswire/ -- Maire Tecnimont S.p.A. annonce que sa filiale NextChem a remporté aujourd'hui un contrat avec Total Corbion PLA, une coentreprise à parts égales entre Total et Corbion, pour la réalisation d'un avant-projet détaillé pour leur usine d'acide polylactique (PLA) produisant 100 000 tonnes par an à Grandpuits en France.

L'usine, qui devrait être opérationnelle en 2024, sera la première de ce type en Europe. Total Corbion PLA deviendrait ainsi le leader mondial du marché du PLA, fermement positionné pour répondre à la demande en forte croissance des résines de PLA Luminy®.

Total Corbion PLA a attribué le contrat de FEED (Front End Engineering Design) à NextChem, une filiale de Maire Tecnimont S.p.A. L'expérience de Maire Tecnimont dans le domaine de la polymérisation des polymers traditionnels, combinée au portefeuille de solutions innovantes de NextChem pour la chimie verte, garantit le savoir-faire nécessaire pour gérer cette initiative industrielle.

Pierroberto Folgiero, président directeur général du groupe Maire Tecnimont et de NextChem, a déclaré : « Ce succès confirme que notre groupe est un partenaire technologique et d'ingénierie de confiance et apprécié à sa juste valeur pour des projets de grande envergure, innovants et complexes. Nous sommes fiers de travailler avec une coentreprise de notre client de longue date, Total, pour accroître la disponibilité des plastiques durables en Europe. »

Thomas Philipon, PDG de Total Corbion PLA, est heureux de lancer cette nouvelle étape du processus : « La signature de ce contrat avec NextChem est une étape importante car elle renforce notre engagement sur le marché mondial des bioplastiques en tant que première société à l'échelle industrielle à avoir les moyens de transformer l'acide lactique en PLA en Europe. Nous sommes fiers de permettre à nos clients de proposer des solutions d'envergure sur le marché et de soutenir le développement de l'économie circulaire. »

Les résines de PLALuminy® sont des polymers biocompostable produits à partir de matières premières renouvelables et offrant une empreinte carbone réduite par rapport à de nombreux plastiques traditionnels. À la fin de leur durée d'utilisation, les produits en PLA peuvent être recyclés mécaniquement ou chimiquement. Les fonctionnalités biodégradables et compostables du PLA en font un matériau de choix pour de nombreux marchés et applications, notamment les emballages de fruits frais, les ustensiles de restauration, les biens de consommation durables, les jouets et l'impression 3D.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1390855/NextChem_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 7 mai 2021 à 05:33 et diffusé par :