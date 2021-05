Schrack Seconet et CCS - individuellement forts, ensemble : #STRONGER





Care Communication Solutions GmbH (CCS) fait dès maintenant partie de la famille Schrack Seconet. La position sur le marché dans le secteur des soins de santé est élargie par l'union des forces et à la concentration des connaissances.

VIENNE, 7 mai 2021 /PRNewswire/ -- Toute personne qui est traitée dans un établissement de santé autrichien, utilise probablement un système de Schrack Seconet. Car l'entreprise est aujourd'hui déjà un leader du marché autrichien des systèmes de communication dans le secteur des soins de santé et est en outre présente avec des produits et des solutions dans plus de 70 pays. Grâce à l'acquisition de 100 % des actions, la famille Schrack Seconet s'élargit de la société CCS Care Communication Solutions GmbH. La CCS est une entreprise agissant avec succès au niveau international, avec siège à Vienne, dont les applications développées spécialement pour le marché de la santé sont utilisées actuellement par environ 12'500 établissements de santé.

Notre objectif unanime : conjuguer nos efforts pour devenir les no 1 dans ce domaine du secteur des soins de santé.

Ensemble dans une ère nouvelle.

Le chemin commun a pour devise #STRONGER. « Nous parlons délibérément d'une intégration », explique Wolfgang Kern, président de Schracl Seconet, et ajoute : « Le savoir-faire respectif doit converger et devenir un nouvel ensemble fort. »

« Nous sommes deux organisations egales qui profitent l'une de l'autre. Ainsi, l'objectif de devenir ensemble la no 1 au niveau international peut être clairement visualisé. »Daniel Farrenkopf, directeur général de CCS, croit fermement dans les opportunités qu'apporte avec soi une intégration dans la famille Schrack Seconet. « Nous nus réjouissons de relever de nouveaux défis », affirment les deux à l'unisson.

Pour souligner ce nouveau puissant « nous » vis-à-vis des clients et du public, la CCS sera mise à l'avenir sur le marché sous le nom de Schrack Seconet Care Communication.

Recherche, developpement et distribution

Les deux entreprises reposent sur une tradition de plus de 100 ans dans le secteur des soins de santé. Les pères fondateurs Eduard H. Schrack et Alois Zettler ont posé les fondements pour le succès actuel. De la fusion des deux pionniers européens des solutions technologiques dans le secteur de la santé découle un potentiel particulier par l'échange réciproque dans la recherche et le developpement ainsi que la distribution. Un portefeuille de produits encore plus grand et plus diversifié, offrant une solution optimale pour chaque application sur le marché, est ainsi disponible.

Nouvelle présentation

La nouvelle ère est initiée par une reconception complète. La présentation contemporaine et dynamique de Schrack Seconet met l'accent sur l'orientation numérique et souligne en même temps le facteur humain si important pour l'entreprise.

Aperçu de Schrack Seconet

En tant qu'entreprise du groupe Securitas Suisse, Schrack Seconet développe et commercialise des systèmes et des solutions pour la technologie d'alarme incendie et de sécurité ainsi que pour des dispositifs de communication dans les établissements de santé. En 2020, le groupe Schrack Seconet réalisa, avec plus de 700 collaborateurs, un chiffre d'affaire consolidé de plus de 130 millions d'euros.

La sécurité, la fiabilité et le respect des engagements sont chez Schrack Seconet des valeurs vivantes au même titre que l'innovation, la compétence et l'enthousiasme. Ainsi, chaque membre de l'entreprise se considère chaque jour responsable de la mise en oeuvre de son propre principe directeur : « Nous protégeons des vies. Nous assurons des valeurs. »

