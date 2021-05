Holland & Barrett enrichit son portefeuille de produits à base de CBD avec les bandelettes buccales Elevar Leafs CBD





AMSTERDAM, 7 mai 2021 /PRNewswire/ -- Avec plus de 150 ans d'expérience dans l'industrie, Holland & Barrett (H&B) est l'un des plus grands détaillants européens de produits de santé naturels et de bien-être fournissant à ses clients une vaste gamme de compléments de santé, de produits de beauté naturels et plus encore. À la fois vétéran et pionnier, H&B a montré l'exemple au secteur en introduisant une catégorie de produits CBD dans son portefeuille et a depuis développé sa propre base de consommateurs.

Pour diversifier davantage sa gamme de produits CBD, H&B Netherlands proposera maintenant les bandelettes buccales de CBD Elevar Leafs dans un premier temps dans sa boutique en ligne, puis les commercialisera par la suite dans ses 200 magasins de détail répartis dans tout le pays. Ces bandelettes orales de CBD scientifiquement développées présentent un format plus adapté, plus discret offrant plus de précision dans la mise en place pour une meilleure absorption du CBD. Chaque bandelette offre une charge élevée de 25 mg d'actifs CBD et est disponible sous la forme de 3 délicieuses saveurs : menthe fraîche, menthe et fruits rouges, et lavande.

« Ce partenariat avec H&B marque une étape importante pour Spectrumleaf. La forte présence de H&B et la fidélité de leur consommateurs sur ce marché aideront Elevar à atteindre les amateurs de CBD, mais qui veulent éviter l´inhalation de fumée ou d´ingérer quoi que ce soit (par exemple des teintures ou tout autres produits comestibles), ni ne prendre des produits sous formes liquide ou de tablettes», a indiqué Felix Sundstöm, PDG de SpectrumLeaf Ltd, société mère d'Elevar Hemp. « Nous sommes convaincus que la convivialité et l'efficacité de nos bandelettes buccales de CBD se différencieront de l'assortiment actuel des produits CBD de chez H&B, élargissant ainsi leurs offres. »

Les bandelettes buccales de CBD Elevar Leafs sont développées grâce à des technologies de pointes, dans des installations conformes aux normes de fabrication en vigueur, reconnues par la FDA. Les bandes sont exemptes de produits laitiers et leur taille ne dépassent pas celles d´un timbre-poste. Chaque bande est emballée i séparément dans un film spécial de protection anti-UV afin de garantir que leurs performance ne soient pas affectées par l'humidité ou par les UV, et qu´elles ne soient pas en contacte les unes contre les autres. Chaque pack consommateur compte 5 bandes, soit un total de 125 mg de CBD.

À PROPOS DE SPECTRUMLEAF

SpectrumLeaf est une entreprise qui se consacre à la sélection et à l'approvisionnement de produits CBD de qualité supérieure en fonction des besoins collectifs des clients. Parmi Les marques de produits proposés par SectrumLeaf nous y trouvons Cannadips, un produit CBD en sachet pour usage buccal, entièrement naturel, discret et à action rapide, fabriqué selon un procédé breveté préservant les indispensable composant terpéniques et flavonoïdes. La dernière innovation à base CBD étant une ligne de bandelettes buccale diffusée sous la marque Elevar Hemp. Ces bandelettes se fixent facilement sous le palet.

Les deux marques sont distribuées aux Pays-Bas par MyCan (my-can.nl).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1493504/SpectrumLeaf_Elevar_Leafs.jpg

