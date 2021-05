Le Centre de Recherche sur l'Énergie Dirigée du Technology Innovation Institute s'associe à des universités de renommée mondiale





Le Technology Innovation Institute (TII), pilier de la recherche appliquée du Conseil de recherche en technologies avancées (ATRC) d'Abou Dhabi, a annoncé aujourd'hui que son Centre de Recherche sur l'Énergie Dirigée (DERC) s'est associé à l'Université allemande de la Ruhr à Bochum, l'Université Helmut Schmidt, l'Université Clermont Auvergne en France et l'Université nationale de Colombie, à Bogota.

Ces collaborations font suite à une série d'annonces rapides faites au Technology Innovation Institute depuis la première réunion du conseil d'administration du Conseil de recherche en technologies avancées en août 2020. Le Centre de Recherche sur l'Énergie Dirigée est l'un des sept premiers centres de recherche dédiés qui font partie de TII. Les partenariats stratégiques permettront en effet de faire progresser les percées réalisées dans le domaine de l'énergie dirigée et ses sous-disciplines.

Le partenariat avec l'Université de la Ruhr à Bochum implique des recherches sur les systèmes radar, y compris le radar à pénétration de sol. En outre, en travaillant en collaboration avec l'Université nationale de Colombie à Bogota, le Centre entreprendra des recherches innovantes dans le domaine de la protection contre la foudre légère et des radars à pénétration de sol avec des objectifs humanitaires liés à la détection et à la neutralisation des mines terrestres. Par ailleurs, la collaboration avec l'Université Helmut Schmidt, à Hambourg, et l'Université Clermont Auvergne, à Clermont-Ferrand, témoignera des travaux menés sur les méthodes numériques et statistiques liées à l'électromagnétique de haute puissance.

S'exprimant sur les annonces du partenariat, Dr Chaouki Kasmi, Chercheur en chef au Centre de Recherche sur l'Énergie Dirigée (DERC), a souligné : "Ces partenariats constituent un aspect essentiel dans notre feuille de route, qui nous permettent de devenir un centre de recherche pionnier. L'énergie dirigée a un impact sur plusieurs domaines, y compris les soins de santé, les infrastructures, les matériaux et l'environnement. Le Centre s'est engagé à exploiter la physique derrière les systèmes à haute énergie au profit de la société".

Pour sa part, Dr Sébastien Lalléchère, Professeur Associé à l'Université Clermont Auvergne, a déclaré : "Le Centre de Recherche sur l'Énergie Dirigée (DERC) rassemble des experts du monde entier pour exploiter la puissance des ondes acoustiques et électromagnétiques pour les utiliser dans des applications civiles et militaires répondues, notamment des projets industriels, médicaux et de défense. Grâce à des programmes de recherche pionniers, le Centre de Recherche sur l'Énergie Dirigée fait progresser l'utilisation des technologies de haute puissance pour un monde plus sécurisé".

Le Technology Innovation Institute est un centre mondial de recherche et de développement pionnier qui se concentre sur la recherche appliquée et les capacités technologiques de pointe. L'institut dispose de sept centres de recherche initiaux spécialisés, dans les domaines de la robotique quantique et autonome, de la cryptographie, des matériaux avancés, de la sécurité numérique, de l'énergie dirigée et des systèmes sécurisés. En collaborant avec des talents exceptionnels, des universités, des instituts de recherche et des partenaires industriels du monde entier, l'institut rassemble une communauté intellectuelle et contribue à l'expansion de l'écosystème de R&D à Abou Dhabi et aux Émirats Arabes Unis. L'institut renforce le statut d'Abou Dhabi et des Émirats Arabes Unis en tant que centre mondial de l'innovation et contribue au développement plus large d'une économie fondée sur la connaissance.

À propos de Technology Innovation Institute

À propos du Centre de Recherche sur l'Énergie Dirigée (DERC)

Le Centre de Recherche sur l'Énergie Dirigée (DERC) - au Technology Innovation Institute (TII) - joue un rôle pionnier dans la compréhension et l'exploitation de la physique derrière l'énergie de haute puissance. Le Centre se consacre à l'innovation dans des domaines tels que l'électromagnétique, les lasers, la physique des plasmas et au-delà, et ce au profit de la société.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : https://directedenergy.tii.ae.

