TekSavvy lance son système BLAST de GigaSpire et son application Home Wi-Fi Pro pour offrir aux clients du réseau FTTH une expérience à domicile inégalée





Le FSI choisit Calix Revenue EDGE pour l'aider à déployer une solution de Wi-Fi géré à domicile, qui permettra de faire sortir du lot la marque et ses offres de services ainsi que d'offrir une expérience exceptionnelle aux clients du réseau FTTH.

CHATHAM, ON , le 6 mai 2021 /CNW/ - TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) - le plus important fournisseur indépendant de services Internet (FSI) au Canada - a annoncé aujourd'hui le lancement de son service Wi-Fi géré à domicile, qui s'appuie sur la solution de Calix Revenue EDGE (Calix), laquelle comprend le système BLAST de GigaSpire® et l'application Home Wi-Fi Pro. Pour TekSavvy, ce lancement marque le début de l'offre de la puissance et de la couverture exceptionnelle du Wi-Fi 6 à ses clients résidentiels du réseau Fibre optique jusqu'au domicile (FTTH). L'entreprise pourra ainsi améliorer l'expérience client à domicile grâce aux fonctions de contrôle avancées de l'application Home Wi-Fi Pro.

Le FSI proposera les systèmes BLAST de GigaSpire, une solution de Calix, d'abord aux clients du réseau de fibre optique de TekSavvy. Le puissant système Wi-Fi 6 offrira aux clients une couverture sans-fil exceptionnelle à domicile et la capacité de connecter plus de 200 appareils, ce qui est parfait pour les maisons intelligentes modernes. L'application Home Wi-Fi Pro permettra aux clients de voir tous les appareils connectés à la maison, de suivre leur utilisation de l'Internet et de résoudre facilement les problèmes de connectivité.

Les clients de TekSavvy qui s'abonneront aux services du réseau Fibre 1000 Unlimited ou Fibre 500 Unlimited pourront utiliser gratuitement le système BLAST de GigaSpire et l'application Home Wi-Fi Pro. Les abonnés aux services d'autres réseaux de fibre optique de TekSavvy auront la possibilité d'ajouter à leur forfait le système BLAST et l'application pour un prix promotionnel de 7 $ par mois.

« L'expérience Wi-Fi à domicile de nos clients du réseau de fibre optique est un élément fondamental de leur expérience globale des services de TekSavvy, a déclaré Charlie Burns, chef des technologies chez TekSavvy. Avec la nouvelle solution de Wi-Fi géré à domicile, nous pourrons nous démarquer davantage sur le marché grâce à notre ensemble de connaissances approfondies, notre réseau Wi-Fi puissant et notre application mobile qui placera notre marque au premier plan. Nous continuerons d'investir de façon importante dans l'expérience de nos abonnés, en leur proposant des services intéressants et recherchés dont ils ont besoin, et en cultivant des relations solides qui assureront la croissance de la valeur de notre entreprise pour les années à venir. »

« TekSavvy est un fournisseur de réseaux intelligent, honnête et axé sur les abonnés qui suit les pratiques exemplaires de l'industrie et révolutionne le secteur par l'intermédiaire de ses offres novatrices, a ajouté Alan Lieff, vice-président des ventes chez Calix. Nous avons besoin de plus de fournisseurs de services qui sont prêts à déployer des nouveautés avec dynamisme et à investir dans l'expérience des abonnés. Avec les solutions de Calix, TekSavvy pourra continuer d'offrir une expérience inégalée qui contribuera à fidéliser les abonnés et à en attirer de nouveaux, tout en renforçant la valeur de sa marque. Nous sommes ravis de travailler avec TekSavvy et nous nous réjouissons à l'idée de faire progresser ce partenariat, car il permettra de garder à l'avant-plan les intérêts des abonnés canadiens des services à large bande. »

Depuis plus de deux décennies, TekSavvy fournit des services de télécommunications primés qui se focalisent avant tout sur les besoins des consommateurs. En tant que FSI de premier plan proposant des services de fibre optique à large bande dans la région de Chatham-Kent, en Ontario, -qui était auparavant mal servie - l'entreprise a travaillé sans relâche pour combler le fossé numérique et prévoit investir 250 millions de dollars de plus dans l'infrastructure à large bande d'ici 2026. Sur un marché dominé par quelques grandes marques, TekSavvy est le plus important FSI indépendant du pays qui demeure un concurrent notable à offrir une solution de rechange de haute qualité aux Canadiens d'un océan à l'autre.

À propos de TekSavvy

TekSavvy offre fièrement des services de télécommunications primés aux Canadiens et lutte pour les droits des consommateurs depuis plus de 20 ans. TekSavvy est déterminée à offrir un choix concurrentiel de qualité et à combler le fossé numérique au Canada. TekSavvy continuera de mieux relier les Canadiens mal desservis en réalisant des investissements de plus de 250 millions de dollars dans l'infrastructure à large bande d'ici 2025. Possédant des bureaux à Chatham, en Ontario, et à Gatineau, au Québec, TekSavvy est la plus grande entreprise de services de télécommunication indépendante au Canada, avec plus de 300 000 clients d'un océan à l'autre.

