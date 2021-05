Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le vendredi 7 mai 2021

Veeva Systems a annoncé aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités de contenu modulaire dans Veeva Vault PromoMats pour aider les spécialistes du marketing en sciences de la vie à accélérer la création, l'examen et la diffusion de contenu dans tous...

À l'échelle mondiale, la COVID-19 a causé environ 6,9 millions de morts, soit plus du double de ce que les chiffres officiels indiquent, selon une nouvelle analyse de l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la faculté de médecine de...