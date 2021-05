La COVID-19 a provoqué la mort de 6,9 millions de personnes dans le monde, soit plus du double de ce que les rapports officiels révèlent





Une nouvelle analyse de l'IHME fait la lumière sur le véritable bilan de la pandémie

SEATTLE, 6 mai 2021 /CNW/ - À l'échelle mondiale, la COVID-19 a causé environ 6,9 millions de morts, soit plus du double de ce que les chiffres officiels indiquent, selon une nouvelle analyse de l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la faculté de médecine de l'Université de Washington. L'IHME a constaté que les décès liés à la COVID-19 sont considérablement sous-déclarés dans presque tous les pays. L'analyse mise à jour montre que les États-Unis ont enregistré jusqu'à présent plus de décès causés par la COVID-19 que tout autre pays, soit plus de 905 000 décès au total. Par région, l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale ont été les plus durement touchées en termes de mortalité totale. Cette statistique comprend seulement les décès causés directement par le virus du SRAS-CoV-2, et non les décès dus aux perturbations dans les systèmes de soins de santé et les collectivités provoquées par la pandémie.

« Aussi terrible que puisse paraître la pandémie de COVID-19, cette analyse montre que les conséquences réelles sont bien pires, a déclaré le Dr Chris Murray, directeur de l'IHME. Le fait de mieux saisir le nombre réel de décès causés par la COVID-19 nous aide non seulement à comprendre l'ampleur de cette crise mondiale, mais aussi à fournir des renseignements précieux aux décideurs qui élaborent des plans d'intervention et de rétablissement. »

Les 20 pays affichant le nombre le plus élevé de décès causés par la COVID-19, de mars 2020 à mai 2021

Pays Nombre total de décès causés par la COVID-19 Décès déclarés causés par la COVID-19 États-Unis 905 289 574 043 Inde 654 395 221 181 Mexique 617 127 217 694 Brésil 595 903 408 680 Russie 593 610 109 334 Royaume-Uni 209 661 150 519 Italie 175 832 121 257 Iran 174 177 72 906 Égypte 170 041 13 529 Afrique du Sud 160 452 54 390 Pologne 149 855 68 237 Pérou 147 765 62 739 Ukraine 138 507 46 737 France 132 680 105 506 Espagne 123 786 85 365 Allemagne 120 729 83 256 Indonésie 115 743 45 938 Japon 108 320 10 390 Roumanie 87 649 28 382 Kazakhstan 81 696 5 620

De nombreux décès causés par la COVID-19 ne sont pas signalés parce que les pays déclarent seulement les décès survenus dans les hôpitaux ou chez des patients dont l'infection a été confirmée. Dans de nombreux endroits, la faiblesse des systèmes d'information sur la santé et le peu d'accès aux soins de santé accentuent cette difficulté.

L'analyse de l'IHME a révélé que le plus grand nombre de décès non signalés s'est produit dans les pays qui ont connu les épidémies les plus importantes à ce jour. Cependant, dans certains pays où les épidémies sont relativement plus petites, le taux de mortalité a fortement augmenté lorsqu'on tient compte des décès non déclarés. Cette analyse montre qu'ils pourraient être davantage exposés à une épidémie de plus grande ampleur qu'on ne le pensait auparavant.

« De nombreux pays ont déployé des efforts exceptionnels pour mesurer le bilan de la pandémie, mais notre analyse montre à quel point il est difficile de suivre avec précision une nouvelle maladie infectieuse qui se propage rapidement, a déclaré M. Murray. Nous espérons que ce nouveau rapport encouragera les gouvernements à cerner et à combler les lacunes dans leurs évaluations sur la mortalité causée par la COVID-19, afin qu'ils puissent mieux gérer les ressources en cas de pandémie. » À l'avenir, la modélisation mathématique de la COVID-19 de l'IHME, qui prévoit l'évolution possible de la pandémie au cours des prochains mois, sera fondée sur ces estimations du nombre total de décès attribuables à la COVID-19. La modélisation de l'IHME est mise à jour chaque semaine et peut être consultée à l'adresse covid19.healthdata.org.

Méthodologie

Ces estimations se fondent sur la méthodologie bien établie de l'IHME visant à mesurer le fardeau des maladies à l'échelle mondiale. Depuis 1990, l'étude « Fardeau de la maladie » (Global Burden of Disease) nous donne la pleine mesure du coût total en vies humaines des maladies.

L'IHME a estimé le nombre total de décès attribuables à la COVID-19 en comparant les décès prévus de toutes les causes d'après les tendances prépandémiques au nombre réel de décès toutes causes confondues pendant la pandémie. Cette donnée statistique de « mortalité excessive » a ensuite été ajustée pour écarter les décès indirectement attribuables à la pandémie (p. ex., les cas de personnes qui ne sont pas atteintes de la COVID-19 et qui évitent les établissements de soins de santé) ainsi que les décès évités par la pandémie (p. ex., diminution des décès liés à la circulation en raison d'une mobilité moindre). Les estimations ajustées qui en ont résulté ne comprennent que les décès directement attribuables au virus du SRAS-CoV-2, qui cause la COVID-19. Un article détaillé sur la méthodologie est disponible sur le site Web de l'IHME.

À propos de l'Institute for Health Metrics and Evaluation

L'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) est une organisation indépendante de recherche en santé mondiale de la faculté de médecine de l'Université de Washington qui fournit des mesures rigoureuses et comparables des problèmes de santé les plus importants au monde et évalue les stratégies utilisées pour les résoudre. L'IHME s'engage à faire preuve de transparence et à rendre cette information largement accessible afin que les décideurs disposent des données probantes dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées quant à l'affectation des ressources de façon à améliorer la santé de la population.

