MolecuLight annonce l'intégration de son dispositif d'imagerie par fluorescence i:X® au programme API d'analyse des tissus de Net Health

PITTSBURGH et TORONTO, 6 mai 2021 /PRNewswire/ -- MolecuLight, le leader de l'imagerie par fluorescence au point de service pour la détection en temps réel des bactéries présentes dans les plaies, a annoncé aujourd'hui que la société s'est associée à Analyse des tissus, une société Net Health qui propose des solutions logicielles dans le domaine de soins des plaies. L'objectif de ce partenariat est d'intégrer la plateforme MolecuLight au programme d'interface de programmation d'applications (API) d'analyse des tissus de Net Health.

Pour les sites cliniques qui utilisent à la fois MolecuLight et Tissue Analytics, les cliniciens chargés du traitement des plaies peuvent désormais transférer les images standard et de fluorescence capturées avec le dispositif MolecuLight i:X vers le dossier du patient sur la plateforme EHR (dossier de santé électronique). Les plateformes intégrées permettent aux cliniciens d'optimiser leur flux de travail et de dresser l'historique des plaies de leurs patients numériquement.

« Étant donné que l'utilisation de notre plateforme MolecuLight i:X se développe rapidement dans de nombreux établissements de soins de santé, il en va de même pour le besoin d'intégration des images et des mesures numériques des plaies dans les DSE » déclare Anil Amlani, le PDG de MolecuLight. « Nous sommes fiers d'annoncer notre alliance stratégique avec Net Health et Tissue Analytics pour présenter les dossiers concernant les plaies des patients, y compris la mesure des plaies et les changements dans la charge bactérienne. »

« MolecuLighti:X est le seul appareil au point de service permettant aux cliniciens de capturer des images de la plaie qui révèlent la présence de bactéries ayant une importance significative du point de vue clinique, et celles-ci sont extrêmement utiles pour éclairer la prise de décision clinique afin de garantir la voie la plus rapide vers la guérison », poursuit Amlani. « L'intégration avec Tissue Analytics via le programme API contribuera grandement à inclure ces informations supplémentaires dans les protocoles de documentation existants. »

L'utilisation du dispositif à fluorescence MolecuLight i:X pour l'imagerie de la charge bactérienne dans les plaies a transformé les pratiques d'évaluation et de gestion des bactéries au Northwell Health Comprehensive Wound Healing Center à Lake Success, NY, selon le Dr. Alisha Oropallo, directeur du Northwell Health Comprehensive Wound Healing Center. « L'appareil fournit des informations immédiates sur la présence d'une charge bactérienne élevée dans les plaies, ce qui a considérablement amélioré notre planification du traitement et les soins prodigués aux patients », dit-elle. « Étant donné que nous utilisons Tissue Analytics pour recenser les plaies, la capacité d'intégrer la plateforme d'imagerie Moleculight à notre système de documentation des plaies nous permettra d'optimiser davantage le déroulement de nos examens médicaux et de proposer la plateforme MolecuLight aux établissements de soins des plaies à travers le réseau d'hôpitaux Northwell. »

« Les progrès observés dans la technologie du traitement des plaies au cours des cinq dernières années sont remarquables et offrent de nombreux avantages aux patients, aux contribuables et au secteur des soins de santé dans son ensemble », a déclaré Josh Pickus, PDG de Net Health. « Notre société joue un rôle essentiel dans la mise en relation d'innovateurs comme MolecuLight avec non seulement l'une des principales plateformes d'imagerie numérique du pays pour le traitement des plaies, mais aussi avec son exceptionnel DSE spécialisé. Ce dernier accord souligne notre engagement permanent à travailler avec des partenaires de pointe qui s'engagent à apporter les innovations qui permettront de gérer les coûts, d'habiliter les cliniciens et, surtout, d'améliorer la vie des personnes atteintes de plaies débilitantes. »

Pour plus d'informations, visitez www.tissue-analytics.com et www.moleculight.com.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa technologie unique de plateforme d'imagerie par fluorescence sur de nombreux marchés cliniques. Premier dispositif commercialisé par MolecuLight, le système d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X et ses accessoires constituent un dispositif d'imagerie portable au point de service destiné au marché mondial du traitement des plaies pour la détection des plaies contenant une charge bactérienne élevée détection des plaies contenant une charge bactérienne élevée (lorsqu'il est utilisé en présence de signes et symptômes cliniques) et pour la mesure numérique des plaies. La société commercialise également sa technologie unique de plateforme d'imagerie par fluorescence sur d'autres marchés dont les besoins non satisfaits sont pertinents au niveau mondial, notamment sur les marchés de la sécurité alimentaire, des cosmétiques grand public, ainsi que sur d'autres principaux marchés industriels.

À propos de Net Health

Net Health fournit des logiciels et des analyses aux professionnels de santé spécialisés dans le cadre du continuum de soins. Les systèmes compatibles de Net Health garantissent la conformité, améliorent les résultats, responsabilisent les professionnels de santé et engendrent des soins. La société dessert plus de 23 000 établissements, dont 98 % des plus grandes chaînes d'hôpitaux, deux tiers des établissements de soins infirmiers spécialisés et de nombreux organismes de soins palliatifs et cabinets privés importants. Net Health est une société du portefeuille de The Carlyle Group, Level Equity et Silversmith Capital Partners. www.nethealth.com

