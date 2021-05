Great-West Lifeco annonce l'élection de ses administrateurs





TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 6 mai 2021 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (Great-West Lifeco) a annoncé aujourd'hui que les 19 candidats nommés dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 8 mars 2021 ont été élus administrateurs de Great-West Lifeco. Les résultats détaillés du vote relatif à l'élection des administrateurs, tenu plus tôt aujourd'hui à l'occasion de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de Great-West Lifeco, sont fournis ci-dessous.

Candidat Pour

(votes) Pour

(pourcentage) Abstention

(votes) Abstention

(pourcentage) Michael R. Amend 832 184 489 99,84 % 1 369 545 0,16 % Deborah J. Barrett 833 047 476 99,94 % 506 556 0,06 % Robin A. Bienfait 832 400 450 99,86 % 1 153 583 0,14 % Heather E. Conway 832 454 736 99,87 % 1 099 298 0,13 % Marcel R. Coutu 809 940 531 97,17 % 23 613 494 2,83 % André Desmarais 805 557 669 96,64 % 27 996 356 3,36 % Paul Desmarais, Jr. 731 624 543 87,77 % 101 929 460 12,23 % Gary A. Doer 829 257 640 99,48 % 4 296 390 0,52 % David G. Fuller 832 278 472 99,85 % 1 275 562 0,15 % Claude Généreux 815 026 746 97,78 % 18 527 281 2,22 % Elizabeth C. Lempres 832 309 785 99,85 % 1 244 246 0,15 % Paula B. Madoff 819 155 774 98,27 % 14 398 254 1,73 % Paul A. Mahon 829 956 753 99,57 % 3 596 777 0,43 % Susan J. McArthur 830 494 160 99,63 % 3 059 871 0,37 % R. Jeffrey Orr 800 330 802 96,01 % 33 223 219 3,99 % T. Timothy Ryan 828 808 324 99,43 % 4 745 706 0,57 % Gregory D. Tretiak 825 444 311 99,03 % 8 109 719 0,97 % Siim A. Vanaselja 825 236 949 99,00 % 8 317 079 1,00 % Brian E. Walsh 826 976 579 99,21 % 6 577 450 0,79 %

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Nous exerçons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, de Empower Retirement, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2020, nos compagnies comptaient environ 24 500 employés, 205 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de la distribution - tous au service de plus de 30 millions de relations clients au sein de ces régions.

Great-West Lifeco et les sociétés de son groupe administraient un actif consolidé d'environ 2,1 billions de dollars au 31 mars 2021, et sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en apprendre davantage, consultez greatwestlifeco.com/fr.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

