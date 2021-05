Nouvelle convention collective pour les employés de TVA Rimouski





RIMOUSKI, QC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - La trentaine d'employés de la station régionale CFER de TVA Est-du-Québec à Rimouski ont une nouvelle convention collective d'une durée de cinq ans. Elle a été entérinée ce mercredi soir à l'unanimité en assemblée générale et couvre la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. L'entente de principe était intervenue le 23 avril dernier après huit mois de négociation. Une séance virtuelle de signature est prévue dans les prochains jours.

Les syndiqués en question sont des journalistes, techniciens et employés de bureau.

« Je tiens à souligner le travail et le bon jugement du comité syndical de négociation. Il a fait tout le nécessaire pour conserver les acquis et a bien répondu aux attentes des membres. Je salue aussi la contribution de ma consoeur Nathalie Courchesne au fil du processus », de commenter Sylvain Lirette, conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

« On peut qualifier l'entente intervenue de raisonnable dans les circonstances de la pandémie », selon Martin Blanchet, vice-président de la station de Rimouski à la section locale 687 du SCFP. « L'entente conclue est à la satisfaction de tous, ce qui est une bonne nouvelle », d'ajouter Carl Beaudoin, président provincial du SCFP 687.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 7100 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

