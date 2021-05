Power Sustainable annonce la clôture du regroupement d'entreprises avec Lion et l'acquisition d'actions supplémentaires de la société





MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Compagnie électrique Lion (« Lion »), société dont Power Sustainable Capital Inc. (« Power Sustainable ») est le principal actionnaire indirect, a annoncé aujourd'hui la réalisation du regroupement d'entreprises (le « regroupement d'entreprises ») entre Lion Electric Merger Sub Inc., filiale en propriété exclusive de Lion, et Northern Genesis Acquisition Corp. (« NGA »), société d'acquisition à vocation spécifique cotée en bourse, conformément à la convention de regroupement d'entreprises annoncée précédemment qui est intervenue entre Lion, Lion Electric Merger Sub Inc. et NGA le 30 novembre 2020.

En conséquence du regroupement d'entreprises, chaque action ordinaire en circulation de NGA a été échangée contre une action ordinaire nouvellement émise de Lion (une « action »). Le regroupement d'entreprises étant maintenant achevé, les actions devraient commencer à être négociées à la New York Stock Exchange (la « NYSE ») et à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le nouveau symbole « LEV », et les bons de souscription de Lion devraient commencer à être négociés à la TSX sous le nouveau symbole « LEV.WT » et à la NYSE sous le nouveau symbole « LEV WS », respectivement.

Power Sustainable annonce l'acquisition, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Corporation Énergie Power (« CEP »), de 1 662 500 actions pour un prix d'achat de 10,00 $ US chacune et un prix d'achat global de 16 625 000 $ US dans le cadre d'un placement privé (le « placement privé ») qui a été réalisé simultanément au regroupement d'entreprises.

Le 27 novembre 2020, certains porteurs de titres de Lion (collectivement, les « porteurs de titres parties à la convention d'options ») et CEP ont conclu une convention d'options aux termes de laquelle chacun des porteurs de titres parties à la convention d'options a accordé à CEP une option (les « options de CEP ») lui permettant, sous réserve de certaines modalités et conditions, d'acquérir des actions au prorata auprès des porteurs de titres parties à la convention d'options comme suit : un maximum de 8 670 690 actions jusqu'au 15 mars 2022; un maximum de 2 270 895 actions jusqu'au 30 avril 2022; et un maximum de 2 270 895 actions jusqu'au 31 octobre 2023.

Depuis la réalisation du regroupement d'entreprises et du placement privé, Power Sustainable a la propriété véritable et le contrôle de 58 409 354 actions, ce qui représente environ 30,99 % des actions émises et en circulation avant dilution et, dans l'hypothèse où la totalité des options de CEP sont exercées (ce qui représente 13 212 480 actions supplémentaires), environ 38,00 % des actions émises et en circulation.

« Lion accélère le mouvement de décarbonisation grâce à sa technologie de pointe. Nous avons confiance dans la stratégie de l'entreprise, son équipe de direction et ses produits. Les résultats antérieurs de Lion en matière d'innovation axée-client et de partenariats à long terme constituent une excellente base pour la poursuite de son parcours en tant qu'entité publique. Nous sommes fiers d'être associés à Lion », a déclaré Olivier Desmarais, président du conseil et chef de la direction de Power Sustainable.

Power Sustainable, par l'intermédiaire de CEP, détient les actions et les options de CEP à des fins d'investissement et, aux termes des droits de mise en candidature que Lion a accordés à CEP, elle a désigné certains candidats pour qu'ils siègent au conseil d'administration de Lion. Power Sustainable peut augmenter ou diminuer sa participation dans Lion de différentes façons, notamment en réalisant un placement au moyen d'un prospectus, en effectuant des opérations sur le marché libre ou de gré à gré ou en exerçant les droits d'inscription que Lion a accordés à PEC, selon les modalités et aux moments que Power Sustainable peut juger opportuns en fonction de la conjoncture du marché et d'autres facteurs pertinents, notamment l'expiration de la période de blocage de 180 jours convenue avec Lion (ou la renonciation à celle-ci).

Pour obtenir de plus amples informations ou un exemplaire de la déclaration selon le système d'alerte connexe, qui peut également être consultée sous le profil de Lion sur www.sedar.com, veuillez communiquer avec :

Delia Cristea

Chef du contentieux et secrétaire

Power Sustainable Capital Inc.

751, square Victoria

Montréal (Québec)

H2Y 2J3

Tél. : 514-286-7400

cristea@powersustainable.com

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire international d'actifs alternatifs à plateformes multiples. En collaboration avec nos partenaires, nous soutenons le développement durable et nous investissons dans des projets bénéfiques pour nos sociétés, et créateurs de valeur à long terme pour tous. Nous comptons actuellement trois plateformes distinctes : Power Sustainable China, qui s'appuie sur des décennies de relations en Chine pour investir dans des entreprises aux modèles d'affaires durables; Infrastructure énergétique, qui investit dans le développement, la construction et l'exploitation d'infrastructures énergétiques renouvelables en Amérique du Nord; et Capital-investissement en énergies propres, qui détient des investissements dans Lion et Lumenpulse. Power Sustainable a des bureaux à Montréal, à Toronto, à Shanghai, à Beijing et au New Jersey, et est une filiale détenue à part entière par Power Corporation du Canada. Pour plus d'information, visitez le site www.powersustainable.com/fr/.

Power Sustainable se prévaut de la partie 5 du Règlement 62-103 en ce qui concerne la dispense de totalisation se rapportant aux titres qui peuvent être détenus par Great-West Lifeco Inc. et ses filiales, Société financière IGM Inc. et ses filiales, et tout fonds d'investissement géré par des entités faisant partie du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada.

Le siège social de Lion est situé au 921, chemin de la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme (Québec) Canada J7Y 5G2.

