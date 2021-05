Le Canada et la Colombie-Britannique soutiennent la mise à niveau des équipements et des systèmes informatiques d'embarquement pour le parc d'autobus de la région de Vancouver à hauteur de plus de 31 million de dollars





VANCOUVER, BC, le 6 mai 2021 /CNW/ - La sécurité et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités pour les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique. Les investissements dans le transport en commun en cette période exceptionnelle aident à soutenir les économies régionales et à rendre nos collectivités plus inclusives et plus résilientes.

Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique, et Michael McDaniel, président de la Coast Mountain Bus Company, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la modernisation des systèmes d'embarquement et des systèmes de sécurité à bord des autobus.

Ces mises à niveau permettront d'améliorer la sécurité à bord des autobus pour les passagers et les conducteurs, et permettront d'améliorer le réseau de transport en commun de Vancouver en facilitant la planification des itinéraires, en assurant une communication plus rapide entre les répartiteurs et les conducteurs, et en donnant accès à des renseignements à jour. On remplacera les ordinateurs de bord et les systèmes de répartition assistée par ordinateur et on installera des ordinateurs à écran tactile et de nouveaux systèmes radio dans près de 1 200 autobus. De plus, environ 1 100 routeurs de communication pour véhicules seront installés et jusqu'à 920 systèmes de caméras de sécurité pour autobus seront remplacés par des systèmes numériques à plus haute résolution.

Le gouvernement du Canada investit plus de 15,7 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du plan Investir dans le Canada. TransLink alloue plus de 15,7 millions de dollars au projet.

Citations

« Des réseaux de transport en commun sûrs et fiables contribuent à faire des collectivités canadiennes des endroits où il fait bon vivre, travailler et élever une famille et c'est pourquoi nous investissons plus de 15,7 millions de dollars pour la mise à niveau des équipements et des systèmes informatiques d'embarquement pour le réseau de transport en commun à Vancouver. En collaboration avec nos partenaires, nous continuons à appuyer le transport en commun à travers le pays afin que les gens puissent se déplacer plus rapidement et de façon plus propre et sécuritaire. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de

l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Un transport en commun sûr et fiable qui permet aux gens de se déplacer où ils doivent se rendre est une partie intégrante des collectivités saines et un environnement propre. En modernisant la technologie, TransLink améliore la sécurité des passagers et des conducteurs, fournit de l'information plus rapide et utile aux usagers du transport en commun et simplifie les opérations pour améliorer l'expérience du transport en commun. »

L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique et ministre responsable de TransLink

« Cet investissement indispensable nous permet de renouveler le cycle de vie de la technologie vieillissante pour l'ensemble de nos autobus et « SeaBus ». Cette mise à niveau est essentielle pour que nos clients puissent continuer à compter sur nos autobus pour un trajet sûr et confortable. Je remercie nos principaux partenaires gouvernementaux pour leur investissement dans notre parc d'autobus, et de nous aider à offrir un service d'autobus continu pour servir nos clients. »

Michael McDaniel, président de la Coast Mountain Bus Company

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans plus de 550 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 4,3 milliards de dollars dans plus de 550 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique dans le cadre du plan Investir dans le . En février 2021, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 14,9 milliards de dollars pour des projets de transport en commun au cours des huit prochaines années, ce qui comprend un financement permanent de 3 milliards de dollars par année pour les collectivités canadiennes à partir de 2026-2027.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/bc-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Programme d'infrastructure Investir dans le Canada en Colombie-Britannique (anglais seulement)

www.gov.bc.ca/Investing-in-Canada-Infrastructure-Program

