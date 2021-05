Plan de relance pour la réussite éducative - La réussite des élèves au coeur du plan de relance !





QUÉBEC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) est rassurée par les investissements de 110 M$ dévoilés aujourd'hui par le ministre Jean-François Roberge et la ministre Isabelle Charest dans le cadre du Plan de relance pour la réussite éducative faisant suite aux récentes consultations du réseau. Toutes les mesures annoncées vont constituer d'importants leviers afin que les élèves puissent poursuivre leur engagement vers dans leur réussite à compter de la prochaine période estivale.

Ayant participé avec grand intérêt aux consultations lors des Rendez-vous pour la réussite éducative, l'ADGSQ salue à nouveau l'écoute du ministre à l'endroit des directions générales pour orienter les priorités et cibler des mesures concrètes, pertinentes et adaptées à la réalité scolaire actuelle.

Un plan de relance qui prend appui sur les recommandations des partenaires du réseau doit être salué par les premiers dirigeants du réseau que représentent les directions générales et ce plan clair << au-delà de la pandémie >> saura sans doute être une source de mobilisation significative de tous les acteurs interpelés par la mission éducative; qu'elle se réalise à l'école ou à l'extérieur des établissements.

<< Le plan de relance du ministre est solide et résolument axé vers des mesures variées visant notamment la consolidation du programme de tutorat, l'embauche et la formation de personnel ainsi des activités moins académiques pour que les élèves continuent de se développer dans des conditions qui favorisent leur réussite et leur bien-être. >>, a déclaré M. Lucien Maltais, président de l'ADGSQ.

<< Avec cette vision mobilisatrice, les directions générales réaffirment leur engagement à continuer à tout mettre en oeuvre pour actualiser les volontés du gouvernement, et particulièrement celles du ministre de l'Éducation et de la Ministre déléguée, afin d'être un partenaire faisant partie de la solution et de continuer à mettre leur leadership au profit de la mobilisation des tous les acteurs qui doivent assurer, ensemble, la réussite des élèves >>, de conclure M. Maltais.

À PROPOS DE L'ADGSQ

L'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) regroupe plus de 170 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de services scolaires et des commissions scolaires en tant que leader du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires et des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves.

