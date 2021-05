Vantage Data Centers offre des énergies renouvelables alternatives à ses clients sur tous les campus du monde entier





Vantage Data Centers, l'un des principaux fournisseurs internationaux de centres de données hyperscale pour les campus, a annoncé aujourd'hui offrir désormais l'accès à des énergies renouvelables alternatives sur chacun de ses campus en Amérique du Nord et en Europe, ce qui permettra à ses clients de réduire leurs émissions de carbone. De plus, l'entreprise a recruté deux spécialistes chargés d'appliquer ses engagements en matière de durabilité environnementale à travers le monde.

Parmi les campus de l'entreprise, quatre d'entre eux sont actuellement alimentés par des énergies renouvelables à plus de 99 % (hydroélectrique, marémotrice et éolienne) pour couvrir les infrastructures informatiques essentielles grâce à des partenaires de services publics de Vantage, alors que les autres campus donnent accès à des achats d'énergie verte et à des crédits d'énergies renouvelables par l'intermédiaire de partenaires locaux de services publics. Vantage travaille activement avec les fournisseurs d'énergie, les clients et les groupes industriels pour promouvoir et investir dans des énergies renouvelables alternatives supplémentaires à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de l'attention accrue que l'entreprise porte sur les objectifs environnementaux, Amanda Sutton a été nommée au poste de directrice principale du développement durable et sera chargée du programme de développement durable mondial de Vantage visant à réduire son impact environnemental dans le monde entier. En outre, Neal Kalita occupera le poste de directeur de l'énergie et du développement durable, qui mettra l'accent sur les campus européens de l'entreprise. Amanda Sutton et Neal Kalita rejoignent une équipe mondiale chargée de superviser la conception, la construction et l'exploitation de sites respectueux de l'environnement.

« Vantage travaille en collaboration avec ses clients, ses investisseurs et les services publics pour investir dans des sources d'énergie renouvelable et fixer des objectifs dans tous les domaines du développement durable afin d'avoir un impact positif auprès des communautés dans lesquelles l'entreprise exerce ses activités », a déclaré Sureel Choksi, président et CEO de Vantage Data Centers. « Développer un programme ESG comprenant l'ajout d'un leadership dans plusieurs domaines fait partie de notre engagement, et je suis très heureux d'accueillir Amanda et Neal qui apporteront de nouvelles compétences approfondies à notre équipe ».

Dans le cadre de son programme d'environnement, de sécurité et de gouvernance de l'entreprise (ESG), Vantage adopte une approche globale concernant les nombreuses facettes du développement durable.

« Vantage aborde le développement durable sous tous les angles », a expliqué M. Sutton. « Alors que l'efficacité énergétique et l'accès aux énergies renouvelables restent des domaines d'intérêt majeurs, nous investissons également dans des ressources pour réduire notre empreinte carbone, diminuer la consommation d'eau et nous comporter comme un bon partenaire communautaire. Nous veillons à ce que nos campus renforcent les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités tout en offrant de beaux espaces, confortables et sains pour que nos clients et nos employés puissent donner le meilleur d'eux-mêmes ».

Parmi les réalisations et caractéristiques durables supplémentaires des campus de Vantage, citons :

Élimination de la consommation d'eau pour le refroidissement en normalisant les refroidisseurs d'air en circuit fermé, qui mettent à profit l'économie d'eau

Utilisation de systèmes UPS à double conversion, certifiés Energy Star et à haut rendement, offrant un indicateur d'efficacité énergétique (PUE en anglais pour Power Usage Effectiveness) inférieur à 1,3 %.

Obtenir des certifications pour la conception, la construction et les opérations de protection de l'environnement auprès des principaux organismes de normalisation à l'échelle mondiale.

Recyclage des matériaux de construction et utilisation de matériaux de construction durables

Déploiement de production d'électricité sur site à partir d'énergie solaire et éolienne pour des utilisations non essentielles sur le campus de Virginie du Nord, notamment l'éclairage extérieur et de bureaux.

Incorporation de toits végétalisés, de façades solaires, d'aménagements paysagers résistant à la sécheresse et de stations de recharge pour véhicules électriques sur plusieurs campus.

Les objectifs et les initiatives de l'entreprise en matière d'environnement et de développement durable s'alignent sur ceux de ses clients hyperscale, des services cloud, en entreprises et des investisseurs, notamment Colony Capital, qui se sont engagés de manière semblable à aligner leurs porteuilles respectifs en matière de climat et d'environnement.

Pour de plus amples informations sur l'engagement de Vantage en matière de développement durable dans le monde entier, visitez le site à l'adresse https://vantage-dc.com/features/sustainability/.

À propos de Vantage Data Centers

Vantage Data Centers introduit, fait adopter, protège et connecte la technologie dite froide des hyperscalers, des fournisseurs cloud et des grandes entreprises les plus connus au monde. Avec un développement et des activités sur six marchés en Amérique du Nord et six marchés en Europe, Vantage a fait évoluer de manière innovante le concept des centres de données pour offrir des plus-values spectaculaires en matière de fiabilité, d'efficacité et de développement durable dans des environnements flexibles qui peuvent s'adapter aussi rapidement que le marché l'exige.

Pour de plus amples informations, visitez le site à l'adresse www.vantage-dc.com.

