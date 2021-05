Le Vieux-Pointe-aux-Trembles accueillera un tableau Cité Mémoire





MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse, Caroline Bourgeois, a annoncé que Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles deviendra l'un des premiers arrondissements montréalais à accueillir un tableau Cité Mémoire. Créé par les artistes Michel Lemieux et Victor Pilon, en collaboration avec Michel-Marc Bouchard, ce tableau Cité Mémoire va prendre la forme d'une projection interactive sur le sol de la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles à compter du printemps 2022.

Intitulée temporairement Le Sentier, cette oeuvre culturelle s'inscrit dans l'expansion du parcours audiovisuel poétique et ludique de Montréal. "La création et la diffusion de ce tableau Cité Mémoire pour notre arrondissement, mettra en valeur de façon innovante et distinctive le riche patrimoine du Vieux-Pointe-aux-Trembles. C'est une fierté qu'un tel projet, qui combine art, histoire et technologie, se déploie ici", a déclaré la mairesse Caroline Bourgeois, accompagnée par les membres du conseil d'arrondissement. Le conseil a d'ailleurs autorisé une dépense d'un peu moins de 500 000 $ pour cette expérience culturelle et patrimoniale.

Ce tableau, qui sera projeté dès la tombée du jour, présentera une expérience immersive et interactive d'une durée d'environ 20 minutes. Les visiteurs seront transportés dans le riche passé de ce lieu unique au travers de multiples strates d'histoire qui apparaîtront sous leurs pieds.

Aux projections vidéo environnantes et interactives s'ajoutera une bande sonore disponible dans l'application mobile Montréal en Histoires à télécharger gratuitement. Les textes narratifs, basés sur une étude historique du lieu, sont écrits par le dramaturge Michel-Marc Bouchard et évoqueront différentes époques en lien avec les images présentées. Cette bande sonore immersive est composée d'ambiance musicale, d'effets sonores et de narrations d'acteurs.

« Pointe-aux-Trembles, c'est la sentinelle Montréal. Pointe-aux-Trembles, c'est là où cohabitent les grands espaces verts et les flammes des raffineries. Terre de plaisirs et de savoir dont l'histoire s'est écrite sur ses berges au rythme du ressac du grand fleuve. Ce fut un réel bonheur de me plonger dans ton passé. » Michel-Marc Bouchard

« Cette expérience ludique et poétique incitera autant à la contemplation qu'à l'interaction. Elle animera la place du Village, un des coeurs importants de l'histoire de Pointe-aux-Trembles. Nous y serons conviés à littéralement marcher et interagir avec différentes strates de l'histoire du lieu. Portée par un scénario de Michel Marc Bouchard très riche en contenu historique, c'est avec grand plaisir que j'entreprends la réalisation de ce nouveau tableau Cité Mémoire avec la même équipe de création. » Michel Lemieux

Soulignons la collaboration de l'Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles qui a généreusement collaboré avec Montréal en Histoires lors de l'élaboration de l'étude de faisabilité qui a été réalisée en amont du projet, en partageant la richesse de leurs connaissances historiques et patrimoniales.

Un secteur en plein essor!

Le Vieux-Pointe-aux-Trembles est un secteur revitalisé et en plein essor, qui a fait l'objet de nombreux investissements au cours des dernières années. Plusieurs initiatives et projets stimulants ont été réalisés, notamment l'aménagement d'une place publique et d'une oeuvre d'art public, l'acquisition d'un ancien couvent par l'arrondissement devenu aujourd'hui la Maison du citoyen, la construction d'un belvédère surplombant le fleuve, le projet pilote de la navette fluviale et la création de l'Association des commerçants et professionnels du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Chaque année, plusieurs prestations artistiques et activités y sont organisées par l'arrondissement et ses partenaires.

