Vretta nommée finaliste du prix CODiE de la SIIA Education Technology 2021 pour la meilleure solution pédagogique en mathématiques fondamentales MathemaTIC obtient une reconnaissance prestigieuse du secteur





TORONTO, 6 mai 2021 /PRNewswire/ -- Vretta, une société alliant éducation et nouvelles technologies (EdTech) primée à plusieurs reprises, a annoncé aujourd'hui que MathemaTIC , a été nommé finaliste du prix SIIA CODiE dans la catégorie de la meilleure solution pédagogique en mathématiques fondamentales. Les finalistes du prix CODiE représentent des applications, des produits et des services de développeurs de logiciels éducatifs, de contenu numérique, de services d'apprentissage en ligne et de technologies connexes dans le secteur PreK-20.

MathemaTIC est une plateforme d'apprentissage personnalisée conçue pour offrir aux élèves du CE2 à la seconde une expérience d'apprentissage et d'évaluation attrayante et réaliste afin de renforcer leurs compétences en mathématiques. MathemaTIC a été développé sur cinq ans dans le cadre d'une collaboration internationale entre le SCRIPT du ministère luxembourgeois de l'éducation et Vretta, ainsi que de prestigieux partenaires de recherche en éducation au Luxembourg et en France.

L'un des évaluateurs du prix CODiE 2021 a mentionné que « MathemaTIC apporte une réponse à l'enseignement numérique des mathématiques pour une population étudiante diversifiée. Des séries personnalisées d'évaluations formatives et sommatives orientent l'utilisateur sur un parcours personnalisé grâce à des modèles d'enseignement et d'apprentissage en situation réelle. L'attrait général de ce programme réside dans sa capacité à fournir un support en plusieurs langues de manière transparente. L'enseignant a la possibilité d'adapter la diversité et la richesse du contenu pour cadrer avec l'enseignement dispensé en classe, pendant que l'étudiant s'affairent à d'autres activités.»

Reconnu comme le premier programme de récompenses pour les secteurs du logiciel et de l'information depuis plus de 35 ans, les prix CODiE sont réalisés par la Software & Information Industry Association (SIIA), la principale association professionnelle pour les secteurs du logiciel, de l'éducation, des médias, de l'information financière et du contenu numérique. MathemaTIC a été distingué comme l'un des 152 finalistes dans les 42 catégories de technologie éducative.

« Les prix CODiE récompensent les produits les plus passionnants et les plus transformateurs dans le domaine de l'EdTech », a déclaré Jeff Joseph, président de la SIIA. « Cette année, ces leaders ont aidé notre pays à faire face à une pandémie historique, en permettant aux apprenants, aux éducateurs, aux administrateurs et aux parents de rester connectés les uns aux autres et aux ressources éducatives essentielles via de nombreux services et plateformes innovants. Félicitations aux finalistes de cette année pour avoir démontré la vitalité, la résilience et l'importance de ce secteur d'activité. »

Le SIIA CODiE Awards est le seul programme de récompenses reconnu par les pairs du secteur. Des éducateurs et des administrateurs font office de juges et procèdent au premier tour d'examen de tous les candidats à l'enseignement. Leurs notes déterminent les finalistes du SIIA CODiE Award, qui compte pour 80 % de la note générale. Les membres de la SIIA votent ensuite pour les produits finalistes et les scores des deux tours sont calculés pour sélectionner les gagnants. En raison de la pandémie de COVID-19, les gagnants de la catégorie Technologie des affaires seront annoncés lors de la cérémonie de remise du prix en ligne le 22 juin 2021.

Vous trouverez des détails à propos de chaque finaliste sur le site https://history.siia.net/codie/2021-Finalists

À propos de Vretta

Vretta est une entreprise primée à plusieurs reprises, spécialisée dans la prestation d'expériences d'évaluation et d'apprentissage qui favorisent la réussite des étudiants aux niveaux primaire, secondaire et dans l'enseignement supérieur. Cumulant plus d'une dizaine d'années de recherche et de dévouement pour comprendre la façon dont les étudiants réussissent grâce aux évaluations utilisant la technologie, Vretta se spécialise dans l'utilisation innovante des évaluations pour fournir une plus grande équité et renforcer les compétences des étudiants. Ils se concentrent sur la modernisation des solutions d'évaluation et d'apprentissage par le biais d'une conception créative, soutenue par la précision psychométrique, offrant des expériences d'apprentissage et d'évaluation fiables, flexibles et équitables pour les étudiants, les éducateurs et les administrateurs.

À propos des SIIA CODiEtm Awards

Le SIIA CODiE Awards est le seul programme évalué par les pairs qui présente les meilleurs produits et services de la technologie commerciale et éducative. Depuis 1986, des milliers de produits, services et solutions ont été reconnus pour leur excellence. Pour plus d'informations, visitez siia.net/CODiE.

À propos de la Software and Information Industry Association (SIIA)

La SIIA est la seule structure professionnelle reliant plus de 700 entreprises spécialisées dans les données, l'information financière, les technologies de l'éducation, le contenu et l'édition et les technologies de la santé. Nos différents membres gèrent les marchés financiers mondiaux, développent des logiciels qui permettent de résoudre les défis actuels grâce à la technologie, fournissent des informations essentielles qui permettent d'informer les entreprises mondiales, grandes et petites, et innovent pour améliorer les soins de santé et le bien-être personnel.

Pour plus d'informations, visitez www.vretta.com; SIIA Communications Contact : SIIA@methodcommunications.com

