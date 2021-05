Le PLQ déplore le manque d'engagement de la CAQ en matière de santé pour la région des Laurentides





QUÉBEC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Ce matin, à l'Assemblée nationale, dans le cadre du dépôt de la motion du député de Chomedey, la députée libérale responsable de la région des Laurentides, Mme Christine St-Pierre a réitéré l'importance d'accélérer le projet de l'hôpital régional de St-Jérôme.

Cette motion, appuyée par le PLQ, vise également à épauler les efforts de la Coalition Santé Laurentides (CSL), dont nous souhaitons le rappeler, deux ex-candidats pour la CAQ font partie. L'une des exigences du CSL est de voir le gouvernement caquiste augmenter de façon substantielle les investissements en santé, et ce, compte tenu de l'explosion démographique que connait la région.

« Les gens des Laurentides méritent d'avoir accès à des soins de santé de proximité complets et adéquats et le ministre caquiste de la Santé, Christian Dubé, doit s'engager à mieux financer la région et à respecter les échéanciers prévus pour livrer le projet de l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Non seulement la CAQ est incapable de confirmer qu'elle respecterait les échéanciers, mais elle n'est pas non plus capable d'indiquer en quelle année les travaux débuteront et quand le projet sera terminé. C'est déplorable de voir que malgré 10 élus caquistes dans la région des Laurentides, la CAQ n'admet pas les problèmes sur le terrain, et pire, qu'elle demande de reconnaître les supposés efforts qui sont déployés ! »

Mme Marie Montpetit, députée de Maurice-Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

« Clairement, le gouvernement caquiste ne semble pas avoir de vision pour la région et ne met pas toutes les énergies possibles pour passer à l'action et répondre aux besoins des citoyens. Nous rappelons que Youri Chassin, député de Saint-Jérôme, s'est retiré comme membre de la CSL la veille du lancement officiel. Nous imaginons que les reculs de sa formation politique, à l'égard des promesses faites à la région des Laurentides en matière de santé, l'ont poussé vers la sortie. »

Mme Christine St-Pierre, députée responsable de la région des Laurentides

