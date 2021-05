Jaunt Air Mobility annonce des opérations de conception et de fabrication au Canada et la nomination d'Éric Côté à titre de président





Faits saillants

Jaunt Air Mobility, un constructeur et opérateur d'aéronef eVTOL (à décollage et à atterrissage verticaux entièrement électriques) destinés au marché de la mobilité aérienne urbaine, ouvrira des centres de conception et de fabrication au Canada.

Éric Côté se joint à l'équipe de direction à titre de président de Jaunt Air Mobility Canada.

DALLAS, TX, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Jaunt Air Mobility a annoncé aujourd'hui que la société prévoit ouvrir des opérations de conception et de fabrication au Canada. Jaunt Air Mobility fait le premier pas vers l'expansion de sa portée mondiale en nommant Éric Côté à la tête de ses opérations canadiennes.

«?L'annonce que nous faisons aujourd'hui d'implanter nos opérations de conception et de fabrication au Canada s'aligne sur notre parcours de certification et notre stratégie de commercialisation?», déclare Martin Peryea, chef de la direction de Jaunt Air Mobility. «?Le Canada et le Québec offrent un large éventail de possibilités découlant d'une longue histoire dans l'industrie aérospatiale, notamment une main-d'oeuvre expérimentée et des fournisseurs mondiaux. L'industrie aérospatiale canadienne est connue pour ses exportations et nous avons l'intention de tirer parti de cette portée. Le Canada est un chef de file mondial dans le développement et la promotion de technologies propres, ce qui correspond à nos valeurs fondamentales.?»

Éric Côté se joint à l'équipe avec une expérience de chef de la direction du Groupe Soucy, une organisation mondiale d'ingénierie et de fabrication (10 entreprises indépendantes comptant 1800 employés) dans les secteurs de la défense, des sports motorisés, de l'industrie et de l'agriculture. Au cours des 15 années passées chez Soucy, sa vision stratégique et son leadership lui ont permis de mettre en place une organisation forte et mobilisée avec une présence accrue sur les cinq continents. Avant son passage chez Soucy, Éric a passé 15 ans chez Bombardier Aéronautique où il a occupé des postes de direction (ingénierie manufacturière, stratégies d'exploitation, amélioration continue, industrialisation). Il a participé à la mise en place de nouvelles organisations de fabrication et d'assemblage dans différents pays. Le premier mandat d'Éric sera d'aider à trouver des partenaires d'investissement stratégiques et à planifier les opérations canadiennes de Jaunt.

«?Nous sommes heureux qu'Éric rejoigne notre direction générale. Il apporte une expérience importante dans la gestion des organisations et leur croissance pour répondre aux besoins des clients dans le monde entier.? Les opérations canadiennes de Jaunt créeront plusieurs nouveaux emplois dans les secteurs de la fabrication et de l'ingénierie et nous introduirons un nouvel écosystème d'aviation durable. Nous nous engageons à respecter un environnement durable grâce à nos aéronefs écologiques et novateurs?», déclare Martin Peryea.

« Jaunt Air Mobility développe une nouvelle génération d'aéronefs qui satisferont à la demande croissante pour des déplacements urbains plus rapides. Le Jaunt Journey répondra aux normes de sécurité les plus élevées et éliminera les émissions de gaz à effet de serre (GES). Un seul aéronef peut éliminer l'équivalent de 95 voitures de GES dans des conditions de conduite urbaine congestionnée. L'aéronef offrira une solution pour la mobilité aérienne urbaine, la livraison de marchandises, le transport médical et l'aide humanitaire », ajoute Éric Côté.

À propos de Jaunt Air Mobility

Jaunt Air Mobility est une organisation aérospatiale de nouvelle génération. Jaunt Air Mobility conçoit et fabrique des avions à décollage et atterrissage verticaux, électriques et hybrides, pilotés et autonomes pour une mobilité aérienne avancée, afin de servir plusieurs marchés. Jaunt est le leader mondial des aéronefs à vitesse de fonctionnement réduite des rotors (ROSAtm), combinant l'efficacité d'un avion et les performances avancées d'un hélicoptère. Jaunt Air Mobility développe l'aéronef en partenariat avec des fournisseurs aéronautiques mondiaux tels que BAE Systems et des opérateurs du monde entier tels que Walle Mobility et Varon Vehicles. www.jauntairmobility.ca

