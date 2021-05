Partenaires Ninepoint ajoute un nouveau fonds de structure alternative liquide à sa gamme de produits





TORONTO, 06 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP, l'une des principales sociétés de gestion d'actifs alternatifs au Canada, est heureuse d'annoncer le lancement d'un nouveau fonds de structure alternative liquide, le Fonds de revenu alternatif et d'occasions Ninepoint (le « Fonds »), qui offre aux investisseurs canadiens une stratégie souple de revenu fixe pour générer des sources de revenus uniques.



L'objectif de placement du Fonds de revenu alternatif et d'occasions Ninepoint est de fournir aux investisseurs un revenu et une plus-value du capital. Le Fonds cherchera à atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement dans une diversité de titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux en vue d'obtenir des gains à court et à long terme.

Le Fonds utilisera des produits dérivés; cette pratique pourrait avoir pour effet d'intégrer un effet de levier au Fonds. Il pourrait aussi emprunter de l'argent et vendre des titres à découvert. L'exposition maximale du Fonds aux ventes à découvert, aux emprunts d'argent et aux produits dérivés utilisés pour créer un effet de levier ne doit pas dépasser 300 % de la valeur liquidative du Fonds, laquelle est calculée quotidiennement.

La structure alternative liquide offre au Fonds la souplesse pour fonctionner comme un fonds de crédit multistratégique, en offrant :

Plus de possibilités de revenus : la stratégie comprendra l'utilisation de titres hybrides (par exemple, actions privilégiées, obligations convertibles et billets structurés) et la possibilité d'exercer un effet de levier sur les obligations de catégorie investissement.

: la stratégie comprendra l'utilisation de titres hybrides (par exemple, actions privilégiées, obligations convertibles et billets structurés) et la possibilité d'exercer un effet de levier sur les obligations de catégorie investissement. Plus de souplesse pour générer des rendements : une marge de manoeuvre dans le choix des titres et des stratégies spéculatives, telles que le portage d'intérêts, la négociation active, la courbe de rendement, le positionnement sectoriel et la vente à découvert.

: une marge de manoeuvre dans le choix des titres et des stratégies spéculatives, telles que le portage d'intérêts, la négociation active, la courbe de rendement, le positionnement sectoriel et la vente à découvert. Gestion active du risque : une utilisation d'outils de couverture pour protéger les investisseurs contre les risques de taux d'intérêt et de crédit.

: une utilisation d'outils de couverture pour protéger les investisseurs contre les risques de taux d'intérêt et de crédit. Accès facile pour tous les investisseurs canadiens.

En utilisant ces stratégies spéculatives et en investissant dans l'ensemble de la structure du capital, le Fonds vise à générer davantage de rendement avec moins de risque de taux d'intérêt ou de concentration dans des crédits de qualité inférieure, par rapport aux fonds de revenu fixe traditionnels.

« Nous sommes ravis de lancer un produit alternatif à revenu fixe distinct qui utilise davantage de stratégies spéculatives et offre une plus grande souplesse quant à la sélection des actifs, dans le cadre des paramètres de la catégorie des produits alternatifs liquides », déclare James Fox, codirecteur général et associé directeur de Partenaires Ninepoint. « L'objectif de notre Fonds est d'être une solution de rechange pour la génération de revenus fixes qui utilise pleinement toutes les stratégies et tous les actifs à notre disposition. Ce n'est pas un fonds qui se contente d'utiliser l'effet de levier sur le crédit de catégorie investissement afin de générer du rendement », a ajouté Mark Wisniewski, associé et gestionnaire principal de portefeuille à Partenaires Ninepoint. « Les produits alternatifs liquides vont changer la donne pour les revenus fixes. Les investisseurs auront accès à un fonds distinct qui peut potentiellement offrir des rendements plus élevés avec une corrélation beaucoup plus faible au marché obligataire, ce qui entraîne une volatilité moindre. »

Le Fonds sera offert à l'achat pour tous les investisseurs canadiens autour du 10 mai 2021 et sera admissible aux régimes enregistrés.

À propos de Partenaires Ninepoint

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l'une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8 milliards de dollars d'actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d'accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions nord-américaines, des actions mondiales, des actifs réels et des revenus alternatifs.

