Lancement du nouveau volet de l'application mobile KOMM





QUÉBEC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est heureux d'enfin pouvoir vous présenter le tout nouveau volet de son application mobile KOMM, pour mieux communiquer avec le parent allophone.

KOMM est une application mobile qui a été créée de A à Z pour les services éducatifs à la petite enfance afin d'enrichir les interactions langagières quotidiennes avec les enfants et les parents allophones. Ce nouveau volet permet d'exprimer des besoins essentiels aux parents qui sont aux prises avec la barrière de la langue. Il facilite également la communication d'informations importantes aux parents, notamment sur le déroulement de la journée de leur enfant ou le fonctionnement du service éducatif.

Réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et en collaboration avec des acteurs du réseau de la petite enfance, d'une orthophoniste, d'intervenants qui oeuvrent dans des organismes d'accueil et d'intégration des immigrants et d'Amisgest Technologie inc., l'outil représente une belle avancée pour l'accessibilité des familles immigrantes allophones aux services éducatifs à la petite enfance.

En plus de l'application mobile qui contient plus de 130 pictogrammes pour le volet enfant et plus de 140 pictogrammes pour le volet parent, KOMM propose des fonctionnalités pratiques : création de séquences personnalisées, ajout de photos en lien avec les besoins de l'enfant, impression d'un ou de plusieurs pictogrammes, envoi de pictogrammes par courriel, etc. Des livrets complémentaires pour l'enfant et pour le personnel éducateur, des journaux de bord (poupon et enfant) ainsi qu'un mode d'emploi détaillé accompagnent également l'application mobile.

Disponible dès maintenant sur téléphone cellulaire et tablette électronique via Apple Store et Google Play.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les titulaires de permis d'un service éducatif à l'enfance, ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

SOURCE Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE)

Communiqué envoyé le 6 mai 2021 à 15:00 et diffusé par :