Avis aux médias - Conférence de presse concernant une annonce importante en matière d'infrastructures récréatives et sportives dans la région de l'Estrie





SHERBROOKE, QC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse virtuelle au cours de laquelle la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée de Compton - Stanstead, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, procéderont à une annonce concernant des infrastructures récréatives et sportives dans la région.

Pour l'occasion, elles seront accompagnées de Mme Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et députée de Sherbrooke, de

M. François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, de Mme Geneviève Hébert, whip adjointe du gouvernement et députée de Saint-François, de M. André Bachand, député de Richmond, et de M. Steve Lussier, maire de Sherbrooke.

La conférence sera également diffusée sur la page Facebook Au Québec, on bouge!.





DATE : Le vendredi 7 mai 2021



HEURE : 9 h 30

Arrivée des médias avant 9 h 15



LIEU : Shergym

Édifice Expo-Sherbrooke

300, rue du Cégep

Sherbrooke (Québec) J1E 1W9

Consignes pour participer à l'événement

Le nombre maximal de journalistes présents est établi à 20, incluant les caméras. Si vous représentez un média et que vous souhaitez participer à l'événement, vous devez vous inscrire avant le 7 mai à 8 h en écrivant à relationsmedias@education.gouv.qc.ca, Une confirmation de présence vous sera alors acheminée.

Les personnes qui assistent à la conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes semblables à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène. Notez que le port du masque d'intervention est obligatoire.

