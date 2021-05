L'Assurance vie Équitable annonce une dotation en l'honneur de son président-directeur général, Ron Beettam, bientôt à la retraite





WATERLOO, ON, le 6 mai 2021 /CNW/ - L'Assurance vie Équitable du Canada est fière d'annoncer qu'elle honore le départ à la retraite de son président-directeur général, Ron Beettam, avec la création d'un fonds de dotation à l'Université Wilfrid Laurier. La dotation encouragera et apportera du soutien aux étudiants de l'École de commerce et d'économie Lazaridis.

« Chez l'Assurance vie Équitable du Canada, nous croyons au principe de redonner aux collectivités parmi lesquelles nous vivons et travaillons », indiquait Doug Alexander, président du conseil d'administration de l'Assurance vie Équitable du Canada. « Ce don reconnaît notre engagement à former la prochaine génération de chefs d'entreprise qui comprennent le pouvoir des pratiques commerciales éthiques pour exercer une influence positive. »

Le fonds de dotation, nommé The Ron Beettam Equitable Life Award, visera à reconnaître le service de Ron Beettam au moment de sa retraite en tant que président-directeur général en 2021.

« En tant qu'organisation, nous tenons à exprimer notre gratitude pour le leadership de Ron et sa contribution à l'Assurance vie Équitable. Avec une croissance impressionnante et des résultats financiers exceptionnels, il a su faire de l'Assurance vie Équitable l'une des plus importantes sociétés mutuelles d'assurance au Canada », soulignait Monsieur Alexander lors de la dernière assemblée générale annuelle de la Compagnie.

Cette bourse est destinée à toute étudiante ou tout étudiant de premier cycle inscrit au programme du baccalauréat spécialisé en administration des affaires (B.A.A.) à l'Université Wilfrid Laurier qui répond à toutes les exigences du programme académique, qui démontre son implication dans la communauté par le travail bénévole et qui a des besoins financiers avérés.

