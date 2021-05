Plan de relance pour la réussite éducative : « Un plan que nous attendions impatiemment qui tient compte de la période transitoire que nous vivons » AMDES





MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Comme l'a déclaré la présidente de l'AMDES, Kathleen Legault : « L'improvisation en éducation a été durement vécue dans les milieux au cours de la dernière année. Quand on sait que la rentrée se planifie dès janvier, il était temps que le plan soit rendu public. Nous le partageons dans les grandes lignes, car il reflète ce que nous avions demandé lors des consultations, notamment les apprentissages essentiels, les deux étapes, le respect de l'autonomie des établissements scolaires pour déterminer les moyens et les mesures à mettre en place pour répondre aux besoins des élèves. »

L'AMDES a tenu à rappeler que le très grave problème de la pénurie de personnel demeure un défi majeur et on ne retrouve pas d'actions concrètes aux effets immédiats pour y remédier. Les avancées récentes pour valoriser la profession enseignante sont un premier pas, mais ne règlent rien pour les autres personnels.

« À Montréal, on ne peut qu'applaudir le partenariat renforcé avec les organismes communautaires et l'engagement du réseau Réussite Montréal avec qui nous travaillons déjà depuis des années. Le communautaire est essentiel surtout dans les quartiers plus défavorisés et nous nous réjouissons qu'il soit mieux outillé pour contribuer au soutien des élèves, » a indiqué la présidente de l'AMDES.

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe plus de 650 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPÎ) desservant plus de 230 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y oeuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

