Déclaration du Comité paralympique canadien sur les vaccins pour les Jeux de Tokyo





OTTAWA, ON, le 6 mai 2021 /CNW/ - Il a été annoncé aujourd'hui que Pfizer et BioNTech feront don de doses de leur vaccin contre la COVID-19 pour aider à vacciner les participants des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo.

Déclaration de Karen O'Neill, directrice générale du Comité paralympique canadien :

«?Nous sommes très reconnaissants envers Pfizer, un partenaire corporatif de longue date du CPC, et envers BioNTech qui ont offert des doses de leur vaccin contre la COVID-19 pour permettre de vacciner les participants des Jeux paralympiques et des Jeux olympiques dans le monde entier. Le Canada a déjà pris des mesures pour fournir des vaccins partout au pays, y compris aux personnes ayant un handicap et à celles qui sont immunosupprimées. Cependant, cette annonce aidera à assurer la sécurité de tous nos athlètes paralympiques. Nous comprenons que les doses supplémentaires offertes par Pfizer et BioNTech ne proviendront pas de programmes publics existants, et nous discuterons des prochaines étapes avec le gouvernement fédéral, ainsi qu'avec Pfizer et BioNTech. Les vaccins sont une mesure préventive importante dans la tenue de Jeux paralympiques et de Jeux olympiques sécuritaires, et nous encourageons tous les athlètes, officiels et intervenants des Jeux à se faire vacciner.?»

