HGrégoire reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada





HGrégoire a été reconnue comme étant l'une des lauréates du programme des sociétés les mieux gérées au Canada de 2021, un palmarès national qui rend hommage aux entreprises qui ont démontré leur leadership sur le plan de la stratégie, des capacités et de l'innovation, de la culture et de l'engagement ainsi que des finances afin d'atteindre une croissance durable. Les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées au Canada de 2021 représentent l'élite des sociétés détenues et gérées par des Canadiens, dont le chiffre d'affaires dépasse les 25 millions de dollars. Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui en est à sa 28e année, demeure le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale.

«?Recevoir ce prix est une réussite considérable, surtout par les temps qui courent?», déclare John Hairabedian, président et chef de la direction de HGrégoire, l'un des groupes automobiles à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. «?Cela témoigne du bon travail des associés et démontre que nous sommes à la hauteur de notre mission de redéfinir l'expérience d'achat d'une voiture.?»

L'année qui vient de s'écouler a été marquée par l'innovation et la croissance au sein de l'entreprise, qui porte le nom de HGrégoire au Québec et de HGreg.com aux États-Unis. L'entreprise a récemment étendu ses activités jusqu'à la côte ouest de la Floride (Tampa) et des États-Unis (Los Angeles), a obtenu le titre de concessionnaire Nissan avec le plus de ventes au Canada et aux États-Unis et a commencé à accepter les paiements par cryptomonnaie.

Les mises en nomination sont évaluées par un jury indépendant composé de représentants des commanditaires du programme ainsi que de juges invités spéciaux. Les sociétés les mieux gérées de 2021 ont plusieurs points en commun, notamment le fait de permettre à une main-d'oeuvre éloignée de travailler à distance, de placer la santé des employés au premier rang des priorités, d'agir dans un but bien précis tout en encourageant une responsabilité sociale, et de mettre l'accent de manière considérable sur les flux de trésorerie.

Les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées de 2021 seront mises à l'honneur à l'occasion d'un gala virtuel. Un symposium virtuel des Mieux gérées aura également lieu et abordera les grandes questions d'affaires à la base de la réussite des dirigeants d'entreprise actuels. Le programme des Mieux gérées est commandité par la CIBC, le Canadian Business, la Smith School of Business et le Groupe TMX.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993, HGrégoire ? qui comprend à la fois HGrégoire et HGregoire.com ? s'engage à simplifier le processus d'achat d'un véhicule en s'appuyant sur des valeurs d'excellence, de transparence, d'utilisation judicieuse de la technologie et d'une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Forte d'une équipe passionnée de plus de 1?900 amateurs d'auto, HGrégoire exploite 32 concessions en Amérique du Nord, dont 20 au Québec, offrant des véhicules neufs et d'occasion. Pour en savoir plus, visitez www.hgregoire.com.

À propos du programme des sociétés les mieux gérées au Canada

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada continue d'incarner l'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens, dont le chiffre d'affaires dépasse 25 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Les prix sont décernés à quatre niveaux : 1) nouvelle lauréate des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates retenues chaque année)?; 2) lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont à nouveau présenté leur candidature et ont conservé leur titre de Mieux gérées pendant deux autres années, sous réserve d'une évaluation opérationnelle et financière annuelle)?; 3) lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (après avoir conservé pendant trois années consécutives leur titre de Mieux gérées, ces lauréates ont démontré leur engagement envers le programme et ont conservé leur prix pendant quatre à six années consécutives)?; 4) membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé leur statut de Mieux gérées pendant sept ans ou plus). Les commanditaires du programme sont la CIBC, Canadian Business, Smith School of Business et le Groupe TMX. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.bestmanagedcompanies.ca.

Communiqué envoyé le 6 mai 2021 à 13:35 et diffusé par :